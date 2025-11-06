Вангелия Рачковска и Волеро близо до групите на Шампионската лига

Българската волейболистка Вангелия Рачковска и отборът на Волеро (Льо Кане) поведоха в квалификациите на Шампионската лига. Волейболистките на Марко Фенолио се наложиха над северномакедонския Янта Волей (Кисела Вода) с 3:1 (25:15, 25:10, 20:25, 25:9) в среща от 3-ия кръг на квалификациите.

Реваншът е на 13 ноември (четвъртък), от 21:30 часа.

Вангелия Рачковска бе титуляр в първата част, след което имаше епизодични появи в третия гейм. В решаващата четвърта част българката остана като титуляр и за времето си на терена тя записа общо 6 точки (1 ас).

Най-резултатна бе Аида Даутова с 14 точки (1 ас, 1 блокади), като бе отличена за MVP.

С 13 точки завърши Елизабет Инех (1 ас, 2 блокади). За Янта Волей Мери Бошковска бе над всички със 17 точки (1 ас).