Манукян продължава към 1/4-финалите в Анталия, Милев отпадна

Вардан Манукян се класира за четвъртфиналите на сингъл, а националът на България за Купа "Дейвис" Янаки Милев отпадна във втория кръг на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 15 хиляди долара.

Шампионът на България на открито за 2023 година и национален първенец в зала от този сезон Манукян, който премина през квалификациите и участва с руския си паспорт, победи Орион Фонт (Испания) с 6:4, 6:3 за 95 минути на корта.

За място на полуфиналите той ще спори утре срещу четвъртия поставен Александър Овчаренко (Украйна).

Вардан Манукян е четвъртфиналист на двойки. Той и Максим Шин (Узбекистан) излизат по-късно днес срещу номер 2 при дуетите Оливер Йохансон и Никола Славич (Швеция).

Поставеният под номер 8 Милев загуби от квалификанта Бехан Атлангериев (Русия) с 6:1, 6:7(5), 4:6 за близо три часа игра.

Българинът спечели убедително първия сет, но загуби втория след тайбрек. В решителната трета част той загуби подаването си в деветия гейм и отпадна от надпреварата.