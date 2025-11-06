Шампионите Гера и Аугусто са посланици на Европейското по крос-кънтри

Големите португалски бегачи на дълги разстояния Пауло Гера и Джесика Аугусто бяха обявени за посланици на Европейското първенство по крос-кънтри на SPAR, което ще се проведе в Лагоа, Португалия, на 14 декември.

Гера печели първото издание на Европейското първенство по крос-кънтри на SPAR в Алнуик, Великобритания, през 1994 г. Между 1994 и 2000 г. той триумфира с общо четири титли при мъжете – постижение, което е изравнено или надминато единствено от деветкратния шампион Сергий Лебид от Украйна.

"За мен е чест да бъда посланик на предстоящото Европейско първенство по крос-кънтри, което ще се проведе в Лагоа, в Алгарве. Надяваме се всички да дойдат и да подкрепят националния отбор, за да може Португалия отново да излезе победител и да постигне добри резултати в това важно събитие“, заяви Гера.

Бивша шампионка при девойките до 20 години, Аугусто стига до златото при жените на родна земя по време на Европейското първенство по крос кънтри на SPAR през 2010 г. в Албуфейра. Това е един от трите случая, в които Португалия е домакин на най-важното събитие в европейския крос кънтри.

Всъщност Аугусто се отличава с това, че е последната португалка, печелила Европейското първенство по крос кънтри на SPAR, като през 2010 г. спечели индивидуално злато и изведе Португалия до отборната титла при жените.

"Искам да поканя всички португалци да бъдат част от това невероятно събитие – Европейското първенство по крос-кънтри в Лагоа. Това ще бъде уникален момент да отпразнуваме спорта, природата и отборния дух. Присъединете се към нас, доведете семействата и приятелите си и покажете силата на Португалия“, каза Аугусто.