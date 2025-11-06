Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Европейският бронзов медалист Ндикумвемайо стартира сезона си с крос-кънтри

Европейският бронзов медалист Ндикумвемайо стартира сезона си с крос-кънтри

  • 6 ное 2025 | 14:15
  • 172
  • 0
Европейският бронзов медалист Ндикумвемайо стартира сезона си с крос-кънтри

Носителят на бронзов медал от европейско първенство Тиери Ндикумвемайо ще направи първото си участие за сезона в крос кънтрито по време на Cross Internacional de Itálica в Сантипонсе (Испания) тази неделя.

Състезанието, което е част от златния ранг на Световния тур по крос-кънтри, бележи началото на подготовката на испанския атлет за Европейското първенство по крос-кънтри в Лагоа през 2025 г., което ще се проведе на 14 декември. Ндикумвемайо спечели бронз в Анталия миналия декември и също така има две девети места на Световното първенство по крос кънтри.

28-годишният атлет, който завърши трети в генералното класиране на Световния тур по крос-кънтри през миналия сезон, оглавява елитния списък с участници при мъжете. В него влизат още Родриг Квизера от Бурунди, настоящият шампион на Тура, неговият сънародник Емил Хишамимана и кениецът Робърт Кипроп Коеч.

Рядко участие извън пистата ще направи и испанецът Мохамед Атауи – финалист на 800 метра от олимпийски игри и световни първенства (пето място) и европейски сребърен медалист.

В надпреварата при жените Мариана Мачадо, една от надеждите за медал на домакините от Португалия за Лагоа 2025, ще се опита да продължи силната си форма от началото на сезона. През октомври тя завърши на второ място на 71º Cross Internacional Zornotza – първото състезание от златния ранг за годината.

Голямата звезда в женската надпревара е олимпийската шампионка в стийпълчейза от Бахрейн Уинфред Яви, докато надеждите на домакините ще бъдат свързани с националната шампионка Каролина Роблес.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Шампионите Гера и Аугусто са посланици на Европейското по крос-кънтри

Шампионите Гера и Аугусто са посланици на Европейското по крос-кънтри

  • 6 ное 2025 | 14:23
  • 445
  • 0
Над 41 000 бегачи прекосиха два континента в 47-ия Истанбулски маратон

Над 41 000 бегачи прекосиха два континента в 47-ия Истанбулски маратон

  • 6 ное 2025 | 14:02
  • 184
  • 0
Беатрис Чебет ще бъде удостоена с почетна степен от кенийски университет

Беатрис Чебет ще бъде удостоена с почетна степен от кенийски университет

  • 6 ное 2025 | 12:48
  • 507
  • 0
Ингебригтсен и Халворсен повеждат звездите на Северния шампионат по крос-кънтри

Ингебригтсен и Халворсен повеждат звездите на Северния шампионат по крос-кънтри

  • 6 ное 2025 | 11:21
  • 402
  • 0
Иван Колев се ангажира да увеличи значително бюджета на БФЛА през следващите две години, ако бъде избран за президент

Иван Колев се ангажира да увеличи значително бюджета на БФЛА през следващите две години, ако бъде избран за президент

  • 6 ное 2025 | 10:49
  • 2879
  • 2
Ратифицираха европейския рекорд на Анселмини

Ратифицираха европейския рекорд на Анселмини

  • 6 ное 2025 | 10:42
  • 404
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Скандинавци и испанци водят преговори с Лудогорец

Скандинавци и испанци водят преговори с Лудогорец

  • 6 ное 2025 | 15:49
  • 572
  • 0
Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария

Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария

  • 6 ное 2025 | 07:20
  • 11725
  • 84
Благо Георгиев в "Моята история": Уволниха Гулит заради мен, а луд късмет ме спаси от тежко наказание в Германия

Благо Георгиев в "Моята история": Уволниха Гулит заради мен, а луд късмет ме спаси от тежко наказание в Германия

  • 6 ное 2025 | 09:00
  • 10559
  • 11
Галатасарай със сензационен план за Меси

Галатасарай със сензационен план за Меси

  • 6 ное 2025 | 09:35
  • 19419
  • 4
Време е за четвъртия кръг в Лига Европа

Време е за четвъртия кръг в Лига Европа

  • 6 ное 2025 | 07:36
  • 10417
  • 0
Хулио Веласкес умува за Куршума

Хулио Веласкес умува за Куршума

  • 6 ное 2025 | 10:51
  • 10845
  • 7