  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Над 41 000 бегачи прекосиха два континента в 47-ия Истанбулски маратон

Над 41 000 бегачи прекосиха два континента в 47-ия Истанбулски маратон

  • 6 ное 2025 | 14:02
Над 41 000 бегачи прекосиха два континента в 47-ия Истанбулски маратон

Повече от 41 000 бегачи от 126 държави взеха участие в 47-ия Истанбулски маратон в неделя – единственият междуконтинентален маратон в света, при който участниците преминават от Азия в Европа.

Организирано от Spor İstanbul, състезанието е част от престижната категория "Златен етикет“ на Световната атлетика и привлече общо 41 416 участници. В маратонската дистанция от 42 километра се включиха 5976 бегачи, в категорията от 15,5 километра – 12 440, в корпоративното бягане – 18 000, а в народното бягане – 5000 души.

Кениецът Ронзас Локитам Килимо спечели състезанието при мъжете, като измина 42,195-километровото трасе за 2 часа, 10 минути и 12 секунди.

Миналогодишният шампион от Кения Деджене Дебела завърши втори с време 2 часа, 10 минути и 23 секунди, докато етиопецът Суфаро Волий се класира трети с 2 часа, 10 минути и 26 секунди.

Етиопката Бизуагер Адера триумфира в надпреварата при жените с време 2 часа, 26 минути и 19 секунди, следвана плътно от сънародничката си София Асефа с 2 часа, 26 минути и 21 секунди. Кенийката Джоан Джепкосгей зае третото място с резултат 2 часа, 26 минути и 36 секунди.

Ежегодното събитие отново събра хиляди професионални и любители атлети, предлагайки символично бягане между континентите през емблематичния Босфор в Истанбул.

Победителите получиха 50 000 долара за първо място, 20 000 долара за второ и 10 000 долара за трето, като парични награди бяха предвидени до осмо място, което донесе 1000 долара.

Снимки: Imago

