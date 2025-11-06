Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Динко Динев е четвъртфиналист в Ираклион

Динко Динев е четвъртфиналист в Ираклион

  • 6 ное 2025 | 13:22
  • 155
  • 0
Динко Динев е четвъртфиналист в Ираклион

Динко Динев се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Ираклион (Гърция) с награден фонд от 15 хиляди долара.

Поставеният под номер 6 българин не допусна пробив при успеха над квалификанта Олиел Ишай (Израел) с 6:2, 6:3 за 92 минути. Той реализира ранен брейк и без особени затруднения взе първия сет, а през втората част направи серия от четири поредни гейма, за да триумфира.

Така за място на полуфиналите Динев ще срещне победителя от двубоя между преминалия през квалификациите Бенжамен Пиетри (Франция) и Амит Валес (Израел).

В надпреварата на двойки 21-годишният Динев и Матиаш Уйвари (Австрия) ще срещнат по-късно днес на четвъртфиналите третите в схемата американци Алекс Джоунс и Майлс Джоунс.

