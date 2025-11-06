Популярни
  • 6 ное 2025 | 12:51
  • 535
  • 0
Юлманд: Вероятно сме най-младият отбор в Шампионската лига

Треньорът на Байер (Леверкузен) Каспер Юлманд похвали младия си отбор за представянето при първата победа в Шампионската лига и се надява, че тимът ще надгради над успеха с 1:0 срещу Бенфика. Патрик Шик вкара щастлив гол с глава срещу тима от Лисабон, като в предишния кръг германският тим допусна тежка загуба у дома от Пари Сен Жермен с 2:7, а през уикенда отстъпи и пред лидера в Бундеслигата Байерн с 0:3.

Байер (Леверкузен) има пет точки в турнира, което запазва правото му да се бори за класиране в плейофите, като следващият мач е срещу английския Манчестър Сити в края на ноември.

"Вероятно сме най-младият отбор в Шампионската лига", каза Юлманд.

Датският специалист, който замени Ерик тен Хаг в началото на сезона, ще има много работа, тъй като германският шампион от 1024 ще раздели през лятото със звездите си Флориан Виртц, Гранит Джака и Йонатан Та.

Младите таланти обаче показаха класата си срещу Бенфика на Жозе Моуриньо, като 19-годишният Ибрахим Маза беше в нетипичната си роля на дефанзивен халф, а бързият 21-годишен Ернест Поку игра в предни позиции.

"Те направиха всичко правилно. Трите точки са много важни. Показахме, че може да извървим дълъг път заедно", добави треньорът.

29-годишният Шик също изтъкна младата възраст на много от играчите на тима и липсата им на опит в турнир като Шампионската лига. Той определи успеха като важен "за целия отбор, за отборния дух и за Бундеслигата", където тимът от Леверкузен е на пето място и иска да спечели три точки срещу Хайденхайм в събота. 

Снимки: Imago

