Беатрис Чебет ще бъде удостоена с почетна степен от кенийски университет

След като разби множество рекорди в бяганията на 5000 и 10 000 метра и спечели златни медали както на Олимпийските игри, така и на Световното първенство, кенийската лекоатлетка Беатрис Чебет ще бъде удостоена с почетна степен от университета Kabianga.

Именитата бегачка на дълги разстояния ще получи почетен докторат по хуманитарни науки като признание за изключителния ѝ принос към световната атлетика. Отличието ще ѝ бъде връчено на 14 ноември по време на 13-ата церемония по дипломиране на университета в окръг Kericho.

Тази чест е кулминацията на една историческа година за 25-годишната звезда, която спечели двоен златен медал на Световното първенство по лека атлетика в Япония през 2025 г., триумфирайки в дисциплините на 10 000 и 5000 метра.

Победата ѝ на 5000 метра дойде, след като изпревари сънародничката си Фейт Кипйегон, продължавайки златната си серия, която включва и олимпийски титли в същите дисциплини от Игрите в Париж през 2024 г.

В официално изявление, публикувано в MyGov, университетът изтъква глобалното влияние и дисциплина на Чебет:

"Чебет демонстрира изключителен талант и дисциплина в спорта в световен мащаб, особено в бягането на дълги разстояния. Тя е двойна златна медалистка на 10 000 и 5000 метра от Летните олимпийски игри през 2024 г. и от Световното първенство по лека атлетика през 2025 г. Освен това е настояща световна рекордьорка на 5000 метра, 10 000 метра и 5 километра шосейно бягане.“

В изявлението се отбелязва и нейното влияние извън пистата:

"Тя е представяла Кения в множество международни събития, а нейната история насърчава ценности като упорит труд, устойчивост, високи постижения, етичен спортен дух, професионализъм и патриотизъм.“

"Щастлива съм, че бях почетена от университета Kabianga. Те видяха упорития труд, който положих, за да вдъхновя по-младото поколение и да им покажа, че е възможно“, сподели Чебет.

Снимки: Gettyimages