Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Фондация "Григор Димитров" стартира национална програма "Образование за здраве"

Фондация "Григор Димитров" стартира национална програма "Образование за здраве"

  • 6 ное 2025 | 12:00
  • 335
  • 0
Фондация "Григор Димитров" стартира национална програма "Образование за здраве"

Фондацията на Григор Димитров започва нова инициатива в преследване на мисията си да насърчава физическото, психическото и емоционалното благополучие на децата в България. Стартира националната програма "Образование за здраве", която подпомага децата и младежите да изградят здравословни навици и емоционална устойчивост - качества в основата на развитието и успеха.

"Увереността има нужда от дисциплина и постоянство. Балансът между психическо и физическо здраве подготвя за всяка битка - в спорта и в живота. Децата имат нужда от грижа и посока. Искам да ги вдъхновя, за да вярват, че те вече са шампиони", каза Григор Димитров.

Основни проекти в рамките на програмата 

Видео поредица "Буквално с Гришо" 
Съвместно с образователната платформа "Уча.се", фондацията създава поредица от кратки видеа, в които Григор Димитров споделя практически съвети за здравословен и успешен начин на живот. Поредицата ще бъде достъпна напълно безплатно за всички регистрирани потребители в раздел ".Личностно развитие". Всяко дете в България, което иска да бъде герой - на корта, в училище или в живота, ще може да научи от личния пример на Григор. Първият видео урок "Как се става шампион" вече е качен в сайта.

Менторска програма "Бъди шампион" 
Фондацията разработи специална образователна картичка с 10 съвета към децата. Обхващат се теми като физическа активност, хранене, дисциплина, балансирано използване на технологиите и емоционална стабилност. Материалите ще бъдат разпространявани в училища и партньорски организации в цялата страна.

Открити уроци
 В рамките на "Образование за здраве" са планирани серия открити уроци. Част от тях са в партньорство с програмата "Училище за пример" на Фондация "Заедно в час". Ще бъдат обхванати над 300 училища в страната. Чрез своето специално обръщение към родители и учители Григор Димитров говори за нуждата от подкрепа на децата в в семейството и в училище. В процес на подготовка е и онлайн урок, който ще бъде публикуван на платформата Prepodavame.bg. Така темата ще достигне до учители в цялата страна и ще улесни разговора за здравето в класните стаи.

Партньорство с Министерство на здравеопазването 
С подкрепата на Министерството на здравеопазването, информацията по програмата ще бъде споделена в мрежата на 28-те регионални здравни инспекции (РЗИ) и в центровете на Българския Червен кръст (БЧК) в страната. Така "Образование за здраве" ще достигне до широка аудитория - ученици, учители и родители.

Фондация "Григор Димитров" е независима неправителствена организация, създадена през 2020 г. с цел да подкрепя децата в България чрез инициативи за образование, здраве, спорт и личностно развитие. Всички проекти се реализират с прозрачност и партньорство с доказани организации и институции.

Следвай ни:

Още от Тенис

14 българчета се класираха за 1/8-финалите на ITF турнира в Пазарджик

14 българчета се класираха за 1/8-финалите на ITF турнира в Пазарджик

  • 6 ное 2025 | 08:45
  • 386
  • 0
Анисимова шокира Швьонтек и преодоля групите на Финалния турнир на WTA

Анисимова шокира Швьонтек и преодоля групите на Финалния турнир на WTA

  • 6 ное 2025 | 06:54
  • 1116
  • 3
Два сребърни и един бронзов медал за младите български таланти във финалите на Kinder+

Два сребърни и един бронзов медал за младите български таланти във финалите на Kinder+

  • 6 ное 2025 | 06:51
  • 411
  • 0
Мусети прогресира в Гърция

Мусети прогресира в Гърция

  • 6 ное 2025 | 06:48
  • 962
  • 0
Бублик приключи с Мец

Бублик приключи с Мец

  • 6 ное 2025 | 03:45
  • 992
  • 0
Рибакина: Радвам се, че последните ми мачове вървят добре

Рибакина: Радвам се, че последните ми мачове вървят добре

  • 6 ное 2025 | 00:58
  • 311
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария

Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария

  • 6 ное 2025 | 07:20
  • 8835
  • 50
Благо Георгиев в "Моята история": Уволниха Гулит заради мен, а луд късмет ме спаси от тежко наказание в Германия

Благо Георгиев в "Моята история": Уволниха Гулит заради мен, а луд късмет ме спаси от тежко наказание в Германия

  • 6 ное 2025 | 09:00
  • 6031
  • 6
Галатасарай със сензационен план за Меси

Галатасарай със сензационен план за Меси

  • 6 ное 2025 | 09:35
  • 12139
  • 4
Време е за четвъртия кръг в Лига Европа

Време е за четвъртия кръг в Лига Европа

  • 6 ное 2025 | 07:36
  • 7722
  • 0
Янев повтаря титулярния състав от последните два мача и срещу Левски?

Янев повтаря титулярния състав от последните два мача и срещу Левски?

  • 6 ное 2025 | 10:36
  • 4494
  • 4
Хулио Веласкес умува за Куршума

Хулио Веласкес умува за Куршума

  • 6 ное 2025 | 10:51
  • 4585
  • 0