"Моряците" ще доказват сериозните си амбиции

Отборът на Черно море ясно афишира амбиции да влезе отново в четворката на efbet Лига с оглед на отличното представяне през последните три сезона. "Моряците" в края на седмицата ще се изправят пред ново сериозно изпитание като гости на набиращия скорост ЦСКА 1948. Именно в тези двубои ще проличи истинската стойност на отбора. Варненци отново ще бъдат лишени от услугите на Берк Бейхан и Димитър Тонев. Цветомир Панов също може да пропусне двубоя, но в лявата зона има силна конкуренция в лицето на Дани Мартин Хил и Жоао Бандаро.

В повечето от случаите треньорът Илиан Илиев предприема ротации най-вече по фланговете, където държи много фланговите играчи да покриват зоните в защитна фаза, когато противникът владее топката. В последните срещи се разчита на триото Златев - Педро - Селсо в нападение, но добри алтернативи са младежкият национал Георги Лазаров, Фелипе Кардосо и Андреас Калкан, на когото все още треньорският щаб лимитира присъствието на терена с оглед на тежката контузия, която претърпя преди повече от година. Ден по-рано "моряците" ще отпътуват за София. Срещата е в неделя от 15:00 часа на стадиона в Бистрица.

/Пламен Трендафилов/