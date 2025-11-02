Илиан Илиев: Съдията не отговаряше на нивото на мача

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев говори след равенството на своя тим с Лудогорец. Двата тима завършиха 0:0 на стадион “Тича”.

“Това си е такъв спорен мач между два отбора, които се борят за челото. Мисля, че ние като желание бяхме добре и второто полувреме бяхме по-добри. Хвърлиха доста усилия футболистите срещу един не лош отбор, който преминава през труден период. Компенсирахме някои моменти с повече сърце и имахме няколко чисти ситуации, които трябваше да отбележим. И те имаха. Мисля, че се получи доста оспорван двубой с доста битка. Съжалявам че не успяхме да бием, но със сиг и Лудогорец съжаляват.

Щом и нашият, и техният вратар имаха доста намеси, значи не сме се представили напълно добре в защита. Аз мисля, че на фона на цялата ситуация излязохме да се играе и да се сборим в положителния смисъл на думата. Съдията не отговаряше на нивото. Съдийството трябва да помисли и според мача да слага адекватно съдии. В продълженията наш футболист излиза сам срещу вратаря - нещо, което се фаворизира в световния футбол в такива ситуации да се дава авантаж, а той спря чиста атака. Много далеч от мача беше съдията.

За всеки един отбор е добре да има добри вратари и да се представят на ниво.

ЦСКА 1948 има доста широчина, играят с настроение, нямат тази обремененост от публика и натиск. Очакваме да стане оспорван мач. Играта в защита трябва да ни е по-добра, играта с топка също. Трябва малко самочувствие пред гола”, заяви Илиев.