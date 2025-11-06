Невен Нешев: Печелим титли, развиваме таланти, но оставаме незабелязани от федерацията

ЦСКА стартира новия сезон с три поредни победи при юношите. Младите ни таланти отново показаха, че ще диктуват модата, а в последния кръг победиха вечния съперник Левски с 3:2 като гост. Треньорът на юношите старша възраст Невен Нешев говори пред нашия сайт CSKAvolley.com за развитието на талантите и целите, които си поставя.

Г-н Нешев, миналата седмица ЦСКА победи Левски с 3:2 като гост при младежите до 20 години и продължава отличния старт на сезона. Школата ни отново показва, че е водеща сила в България, но как ви се струва на вас?

– Благодаря за оценката. Момчетата се стараят във всяка тренировка, развиват се много добре и с всяка година стават все по-добри. Проблемът при нас е, че те останат незабелязани от федерацията и нашата волейболна общественост. Въпреки силните ни резултати, нашите таланти не ги канят в националните отбори на отделните възрасти. Това е голям проблем и страдаме незаслужено. Не говоря само за участие на първенства, а изобщо за лагери. Защото така те тренират от септември до април при нас, след което през лятото са на индивидуална подготовка, вместо да са сред връстниците си в националния отбор. Така се спира развитието им, а от това не страда само ЦСКА, а и българския волейбол.

През лятото отново повдигнахте тази тема…

– От дълги години е така. Обслужват се едни интереси, в случая „сини“. Другите отбори, в частност и ЦСКА, страдаме. Така ни е трудно да мотивираме децата, защото те не виждат смисъл. Това са таланти, които просто не са оценени по достойнство. Говоря за деца, които три години поред стават шампиони, но явно за националните треньори това не е достатъчно.

Въпреки това намирате начин да ги мотивирате, за да останат не само в ЦСКА, но и в спорта.

– Така е, правим всичко по силите си да ги запазим, защото са качествени деца. Надяваме се, че следващата година нещата ще се променят, но нищо не се случва. Много е трудно да им обясним на момчетата защо така се получава.

Как успявате?

– Децата виждат резултата. За ЦСКА винаги най-голям дразнител е Левски и когато побеждаваме в дербито това е някакъв вид показател, че се работи правилно и се развиваме. Поставяме си няколко цели – първо да интегрираме момчетата в мъжкия отбор, след това да влязат в националния отбор и после да поемат към хубави първенства в чужбина.

Виждаме, че и през тази година има момчета от школата в мъжкия отбор. Добре ли се развива ДЮШ на ЦСКА?

– Смятам че да. Има много хубави деца, но трябва време и желание от тяхна страна.

Големият въпрос – има ли къде да тренират?

– Това е най-големият ни проблем. Имаме една зала, която наемаме – Winbet. Много е трудно, защото сме лимитирани от часове, а напливът на деца е сериозен. Не можем нищо да направим, защото нямаме собствена зала и собствен график. Тъжното е, че няма как да използваме еуфорията от второто място на Световното първенство за мъже, а интересът наистина е огромен.

Каква цел си поставяте в краткосрочен план?

– На първо време да сме здрави, защото в спорта неминуемо има контузии. Пожелавам на момчетата да са шампиони във всяка възрастова група и максимално повече от тях да влязат в мъжкия отбор и в националните гарнитури. Мечтая да видя голяма част от тях на почетната стълбичка на Олимпийските игри.

Дано, както и да се обърне повече внимание на проблемите, които споменахте.

– Най-остра нужда имаме от база. Това е на първо време. Това не важи само за нас, а и за други клубове в София. Без бази нищо няма да стане.