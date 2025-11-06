Популярни
Ингебригтсен и Халворсен повеждат звездите на Северния шампионат по крос-кънтри

  • 6 ное 2025 | 11:21
Ингебригтсен и Халворсен повеждат звездите на Северния шампионат по крос-кънтри

Световният шампион за юноши под 20 години Андреас Фиелд Халворсен и бившият европейски шампион на 1500 метра Филип Ингебригтсен са сред големите имена, които ще участват на Северния шампионат по крос кънтри в Торнби (Дания) в неделя.

Двамата норвежци ще се състезават в надпреварата при мъжете на дистанция от 7.5 км. Фиелд Халворсен спечели изненадващо злато на 3000 метра на Световното първенство по лека атлетика под 20 години в Лима през 2024 г.

За 32-годишния Ингебригтсен – средният от братята Якоб (25) и Хенрик (34) – състезанието ще бъде възможност да се доближи до формата, която му донесе златото на Европейското първенство по крос-кънтри на SPAR в Тилбург през 2018 г.

В надпреварата при жените вниманието ще е насочено към представителката на домакините Ана Емили Мьолер. Датчанката е петкратна европейска шампионка за девойки под 23 години както на писта (3000 м стийпълчейз през 2017 г.; 3000 м стипълчейз и 5000 м през 2019 г.), така и в крос кънтри (2018, 2019).

След 2021 г. Мьолер си взе тригодишна почивка от спорта, но се завърна скромно към състезанията миналата година. През 2019 г. тя се класира на 15-о място на Световния шампионат по крос-кънтри в родния Орхус.

Снимки: Gettyimages

