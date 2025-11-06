Популярни
  • 6 ное 2025 | 10:32
Камбаната на Seiko: наследство за Световното първенство по лека атлетика в Токио 25

С наближаването на края на последния състезателен ден от Световното първенство по лека атлетика в Токио 25, Seiko Group Corporation, официалният хронометрист на събитието, подари специално изработена камбана за финална обиколка на фондация "Световна атлетика Токио 2025“. Този жест е символ на страстта и емоциите, целящ да ознаменува наследството на шампионата.

Камбаната, която традиционно се използва за сигнализиране на последната обиколка в леката атлетика при бяганията на средни и дълги разстояния (800 м и повече), беше преосмислена за Световното първенство през 2025 г., съчетавайки японското занаятчийско майсторство с изтънчена естетическа чувствителност.

Камбаната е излята от бронз – сплав от 80% мед и 20% калай – и е създадена от Oigo Works, японска работилница, прочута от поколения с фината си металообработка. Връвта, изплетена в стил "Едо“ в официалния за шампионата лилав цвят и преплетена със златни и сребърни нишки, е шедьовър на майстора на "кумихимо“ Рюта Фукуда от Токио. Двата елемента заедно представляват истински символ на страстта и емоцията на Световното първенство.

Seiko е партньор на Световната атлетика от 1985 г. и е била официален хронометрист на повече от 190 събития на организацията. Шампионатът в Токио 25 отбеляза и 19-ото поредно участие на компанията в тази роля от Световното първенство в Рим през 1987 г. насам.

Камбаната беше официално връчена от Хироми Канагава, изпълнителен вицепрезидент на Seiko Group Corporation, на президента на Световната атлетика Себастиан Коу и на Мицугу Огата, президент на фондация "Токио 2025“. С този жест Seiko изрази надежда, че чистият ѝ звън ще продължи да отеква в сърцата на японците и ще пренесе тръпката от атлетиката далеч извън стадиона.

