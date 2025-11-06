Делото за смъртта на Марадона ще се поднови през март 2026 година

Подновяването на процеса за смъртта на аржентинската футболна легенда Диего Марадона е насрочено за 17 март 2026 година, съобщава вестник La Nacion, позовавайки се на съдебно решение. Съдът отхвърли и исканията на защитата за съдебен процес с жури от лекаря на Марадона - Леополдо Луке.

В края на май съдът отстрани съдията Хулиета Макинтач поради скандал с документален филм. Съдията твърди, че е позволила на снимачен екип да присъства на заседанието без предварително одобрение. Заседанието беше прекратено и беше назначен нов съдебен състав, който да преразгледа делото отначало.

Изслушванията за смъртта на Марадона започнаха през март. През юни 2022 г. Главната прокуратура повдигна обвинения за непредумишлено убийство при смекчаващи вината обстоятелства срещу осем медицински работници. Обвиняемите са изправени пред между 8 и 25 години затвор.

Разследването на прокурорите се фокусира върху събитията, случили се по време на домашното лечение, при което футболистът почина на 25 ноември 2020 година. Той беше там от 11 ноември след операция. Според показания, които прокурорите са успели да получат от хора, посетили дома на Марадона, мястото, където е отсядал, не е отговаряло на стандартите за грижи за човек след тежка операция.

Диего Марадона почина на 61-годишна възраст. Причината беше остра сърдечна недостатъчност, довела до белодробен оток.