Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Наполи
  3. Мафията ли уреди триумфа на Марадона с Наполи за Купата на УЕФА през 1989 г.?

Мафията ли уреди триумфа на Марадона с Наполи за Купата на УЕФА през 1989 г.?

  • 3 ное 2025 | 18:25
  • 4393
  • 0
Мафията ли уреди триумфа на Марадона с Наполи за Купата на УЕФА през 1989 г.?

В документален филм на германската обществена телевизия ARD бивши ръководители и играчи на Щутгарт твърдят, че италианската мафия е била замесена във финала за Купата на УЕФА през 1989 г. срещу Наполи. Тогава италианският тим, като се играеха два мача на разменено гостуване. Първата среща край Везувий завърши при 2:1 за отбора, в който тогава играеше Диего Армандо Марадона. Последва равенство 3:3 в реванша в Германия, което донесе трофея във витрината на неаполитанците.

Бивши ръководители и играчи на „швабите“ обаче твърдят, че първият мач е бил „уреден“ от мафията с гръцкия рефер Герасимос Германакос, за да спечели Наполи. „Съдията беше подкупен. Получи къща“, заявява Маргит Майер-Форфелдер, вдовица на бившия президент на Щутгарт и на Германската футболна федерация Герхард Майер-Форфелдер, в документален филм на ARD, озаглавен „Възходът и падението на Щутгарт“.

Карл Алгьовер, бивш играч от златния отбор на Щутгарт, шампион на Германия през 1984 г. заедно с Гуидо Бухвалд, Айке Имел и Маурицио Гаудино, е убеден, че мафията е била замесена: „В Неапол има една или две мафиотски организации. Със сигурност са се погрижили съдията да свири в тяхна полза“.

Гръцкият рефер отсъди дузпа за Наполи за игра с ръка в наказателното поле, въпреки че преди това самият Диего Армандо Марадона бе играл с ръка. Отново Марадона реализира наказателния удар в 67-ата минута, изравнявайки резултата, открит от германците чрез Маурицио Гаудино в 17-ата минута. В 88-ата минута бразилецът Карека оформи крайния резултат 2:1 за италианците.

Също толкова спорен, според германския таблоид „Билд“, е бил и жълтият картон, показан от Герасимос Германакос на Бухвалд. Така лидерът в отбраната на „швабите“ пропусна втория мач от финала, завършил 3:3. „Нямам добри спомени от този съдия. Тези 90 минути в Неапол бяха много разочароващи за нас“, споделя усещането си Алгьовер.

Световният шампион от 1990 г. Бухвалд коментира жълтия си картон: „Беше голяма несправедливост. Стоях на два-три метра от Карека, а той падна. Беше съвсем ясно, че арбитърът знаеше: “Бухвалд е в списъка и трябва да получи жълт картон, за да не може да играе в реванша!“.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Шефовете на Аталанта вече са вдигнали мерника на Юрич

Шефовете на Аталанта вече са вдигнали мерника на Юрич

  • 3 ное 2025 | 15:29
  • 765
  • 2
Мъри Стоилов ще търси да подсили атаката на Гьозтепе, нарече свой играч "аматьор"

Мъри Стоилов ще търси да подсили атаката на Гьозтепе, нарече свой играч "аматьор"

  • 3 ное 2025 | 15:22
  • 1799
  • 0
Трент няма да започне на "Анфийлд", не е ясно дали въобще ще играе

Трент няма да започне на "Анфийлд", не е ясно дали въобще ще играе

  • 3 ное 2025 | 15:21
  • 1563
  • 1
Луис Енрике: Шампионската лига започва февруари-март, преди това само трупаме точки

Луис Енрике: Шампионската лига започва февруари-март, преди това само трупаме точки

  • 3 ное 2025 | 15:06
  • 5210
  • 0
Проблеми за Билбао: Нико Уилямс под въпрос за мача с Нюкасъл, Иняки аут

Проблеми за Билбао: Нико Уилямс под въпрос за мача с Нюкасъл, Иняки аут

  • 3 ное 2025 | 14:54
  • 541
  • 0
Конте: От три месеца чувам само критики, но поглеждам класирането и виждам, че Наполи е на върха

Конте: От три месеца чувам само критики, но поглеждам класирането и виждам, че Наполи е на върха

  • 3 ное 2025 | 14:24
  • 2645
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Вр) 0:0 ЦСКА 1948, греда за "червените" и подминато спорно положение за дузпа

Ботев (Вр) 0:0 ЦСКА 1948, греда за "червените" и подминато спорно положение за дузпа

  • 3 ное 2025 | 19:37
  • 14936
  • 94
Локомотив (София) прекъсна дългата си серия без успех в еfbet Лига!

Локомотив (София) прекъсна дългата си серия без успех в еfbet Лига!

  • 3 ное 2025 | 17:51
  • 25921
  • 22
Голям гаф на Наумов и Ботев (Пд), "канарчетата" на път да компрометират тезата си за прекратения мач

Голям гаф на Наумов и Ботев (Пд), "канарчетата" на път да компрометират тезата си за прекратения мач

  • 3 ное 2025 | 15:07
  • 57863
  • 171
ФИФА наложи забрана на трети клуб от efbet Лига, санкционираните БГ отбори от елита вече са три

ФИФА наложи забрана на трети клуб от efbet Лига, санкционираните БГ отбори от елита вече са три

  • 3 ное 2025 | 15:43
  • 20068
  • 8
Венци Стефанов за Илиян Филипов: Като си се оакал, поне се забърши малко

Венци Стефанов за Илиян Филипов: Като си се оакал, поне се забърши малко

  • 3 ное 2025 | 12:41
  • 32458
  • 127
Григор Димитров изпадна от топ 40, Синер се върна на върха

Григор Димитров изпадна от топ 40, Синер се върна на върха

  • 3 ное 2025 | 10:17
  • 8012
  • 13