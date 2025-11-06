САС разглежда мярката за неотклонение на Карен Хачатрян по случая с "черното тото"

Софийският апелативен съд ще гледа днес жалбата на Карен Хачатрян срещу наложената му от СГС мярка за неотклонение "задържане под стража".

Бившият тенисист и мъж на плеймейтката Златка Райкова бе задържан заедно с брат си Юрий и още двама души при акция на ГДБОП. Арестът бе извършен по европейска заповед, издадена от френските власти във връзка с разследване за манипулиране на тенис мачове и пране на пари - известното като "черно тото".

На Карен Хачатрян са повдигнати шест обвинения във Франция за участие в престъпна група. Според разследващите органите групата е действала в периода от януари 2018 година до септември 2023 година на територията на четири държави - Франция, Испания, Румъния и България.

Обвиненията обхващат престъпления, извършени в редица държави, включително Германия, Канада, Египет, Италия, Мексико, Португалия, Сърбия и Турция. По френското законодателство за такъв вид престъпления наказанието е до 10 години затвор.

При разглеждането на мярката за неотклонение в Софийския градски съд през октомври Карен Хачатрян беше подкрепен от Златка Райкова. Плеймейтката присъства и на заседанието за брат му Юрий, на когото също са повдигнати шест обвинения за участие в престъпната група.

Съдия Мила Лазарова от СГС остави бившия тенисист в ареста до разглеждане на искането за екстрадицията му. Съдът прецени, че съществува риск Хачатрян да се укрие заради родствените му връзки в Армения, въпреки че той заяви, че се е отказал от арменското си гражданство.

Решението на Софийския апелативен съд ще бъде окончателно. След приключване на производството за мярката за неотклонение предстои да се разгледа по същество искането на Франция за екстрадиция на задържаните.

Българските съдилища трябва да решат през следващите седмици дали Карен Хачатрян и останалите задържани ще бъдат предадени на френските власти за продължаване на разследването.

На братята Карен и Юрий Хачатрян бяха наказания от Тенис звеното за почтеност (The Tennis Integrity Unit - TIU) още през 2020 година. Тогава Карен получи доживотна забрана за участия в професионалния спорт и глоба в размер на 250 000 долара, а на Юрий му бяха спрени правата за 10 години и му бе наложена глоба от 50 000 долара.

Разследването на The Tennis Integrity Unit - TIU установи, че в периода 2017-2019 г. Карен Хачатрян многократно е нарушил "Програмата за борба с корупция в тениса" чрез пет уговорени мача, девет случая на подтикване на тенисисти да не показват най-добрата си игра, многократна неспособност за сътрудничество на TIU и др. По-малкият му брат е обвинен в корумпиране на друг професионален тенисист, предоставяне на невярна информация и залагане на мачове.