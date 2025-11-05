Популярни
Започват битките в Област Пловдив за купата на АФЛ

  • 5 ное 2025 | 08:29
  • 276
  • 0

От днес, 11 отбора влизат в спор за излъчване на победител от Област Пловдив в турнира за купата на Аматьорската футболна лига. Към 9-те тима от Югоизточната Трета лига се присъединиха и участниците в областните групи – Калояново (Калояново) и Марица (Градина). Жребият, изтеглен в Зоналния съвет на БФС – Пловдив определи съперниците в първия кръг. Най-добрия отбор от 11-те, ще представлява Област Пловдив в междуобластните квалификации на турнира, за определяне на победителя на Югоизточна България.

Купата на АФЛ – Югоизточна България, Област Пловдив – първи кръг

5 ноември 2025 г., сряда, 14:30 часа:

СФК Раковски (Раковски) - Марица (Пловдив)

Секирово (Раковски) - Спартак (Пловдив)

Калояново (Калояново) - Атлетик (Куклен)

Левски (Карлово) - Асеновец (Асеновград)

8 ноември 2025 г., събота, 14:30 часа:

Марица (Градина) - Марица (Милево)

Гигант (Съединение) – почива

