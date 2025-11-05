Започват битките в Област Пловдив за купата на АФЛ

От днес, 11 отбора влизат в спор за излъчване на победител от Област Пловдив в турнира за купата на Аматьорската футболна лига. Към 9-те тима от Югоизточната Трета лига се присъединиха и участниците в областните групи – Калояново (Калояново) и Марица (Градина). Жребият, изтеглен в Зоналния съвет на БФС – Пловдив определи съперниците в първия кръг. Най-добрия отбор от 11-те, ще представлява Област Пловдив в междуобластните квалификации на турнира, за определяне на победителя на Югоизточна България.
Купата на АФЛ – Югоизточна България, Област Пловдив – първи кръг
5 ноември 2025 г., сряда, 14:30 часа:
СФК Раковски (Раковски) - Марица (Пловдив)
Секирово (Раковски) - Спартак (Пловдив)
Калояново (Калояново) - Атлетик (Куклен)
Левски (Карлово) - Асеновец (Асеновград)
8 ноември 2025 г., събота, 14:30 часа:
Марица (Градина) - Марица (Милево)
Гигант (Съединение) – почива