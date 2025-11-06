Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Два сребърни и един бронзов медал за младите български таланти във финалите на Kinder+

Два сребърни и един бронзов медал за младите български таланти във финалите на Kinder+

  • 6 ное 2025 | 06:51
  • 110
  • 0
Два сребърни и един бронзов медал за младите български таланти във финалите на Kinder+

Два сребърни и един бронзов медал спечелиха младите български тенисисти на сингъл на международните финали от веригата „Kinder+" в „Рафа Надал Академи" в Майорка, Испания.

Александър Гендов при момчетата до 12 години, и Мария Малкова при момичетата до 10 години и завършиха на второ място, а Никол Бюлбюлева при момичетата до 12 години е трета.

Красимир Мартинов се класира за финала утре в надпреварата на двойки при момчетата до 10 години.

Красимир Ангарски при момчетата до 10 години и Татиана Чушева при момичетата до 12 години пък достигнаха до финалите в утешителните турнири.

Треньори на българчета на турнира са Серафим Грозев и Марсел Радев.

За девети пореден път България участва във веригата „Kinder+". В календара на БФТ за 2025 година, се проведоха девет турнира във възрастовата група до 10 години и пет турнира във възрастовата група до 12 години. Първите двама от Мастърс турнирите при момчетата и момичетата до 10 и 12 години пък се класираха за международните финали, съобщават от БФ Тенис.

Участието на български тенисисти на турнира "Киндер+спорт" е осигурено от Българска федерация по тенис със съдействието на Министерството на младежта и спорта по програмата "Тенисът - Спорт за всички".

