Георги Пеев в „Моята история“: Венгер ме искаше в Арсенал, любовта на феновете на Амкар е невероятна

Трикратният шампион на Украйна с Динамо (Киев) - Георги Пеев, е третият гост в "Моята история", съвместната продукция на Sportal.bg и Bulgarian Football Shirts. Впечатлен от съхранената богата колекция от фланелки, носени лично от него в богатата му кариера най-вече в чужбина, юношата на Локомотив (София) си припомни някои знакови моменти от своя футболен път.

Пеев се върна към годините в "Надежда", дебюта с червено-черната фланелка, силните си изяви с нея и последвалия трансфер в украинския гранд. Българинът си спомни за великия Валерий Лобановски и годините на възход, в които, наред с многото спечелени отличия, в груповата фаза на Шампионска лига бяха записани паметни победи срещу редица отбори начело с Арсенал, Нюкасъл и Фейенорд.

Именно покрай силните си изяви в Динамо и националния отбор на България, с който се класира за Евро 2004 в Португалия, Пеев привлича вниманието на един от най-силните клубове на Стария континент по това време и е много близо до трансфер в редиците му. Защо обаче не се стига до подобен ход, юношата на Локомотив разкрива в третия епизод на "Моята история".

В своеобразната разходка назад във времето Георги си припомни емблематичните мачове с Хърватия, победата с 2:0 на 12 октомври 2002 г., и издаде кой от "ватрените" е бил с най-големи "заслуги" за незабравимия и до днес успех на "трикольорите". Бившият национал сподели и любопитни моменти от ответния двубой в Загреб, когато домакините буквално са се молили на нашите да им "ударят" едно рамо по пътя към Португалия.

Защо приключи кариерата на Пеев в Динамо? Кой и как бе в основата на раздялата му с гранда от Киев? Как се озова в руския Амкар, за да се превърне в един от най-големите символи в неговата история и любимец на местните фенове? Кой бе европейският гранд, в чиито редици можеше да се подвизава?

На тези, а и много други въпроси Георги Пеев дава отговор в третия епизод на "Моята история"!