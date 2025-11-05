Волейболистките на Левски отпаднаха от "Чалъндж къп"

Вицешампионът на България при жените Левски София приключи участието си в третия по сила европейски клубен турнир "Чалъндж къп" през този сезон. Момичетата на треньора Радослав Арсов направиха пълен обрат и се наложиха много трудно като домакини на швейцарския Шезо (Лозана) с 3:2 (16:25, 12:25, 25:16, 25:19, 15:11) в срещата-реванш помежду им от 1/32-финалите на турнира, играна тази вечер в зала "Левски София".

Въпреки успеха "сините" отпаднаха от по-нататъшно участие в "Чалъндж къп", след като бяха загубили в първия мач с 0:3 гейма.

Най-резултатна за Левски стана капитанът Славина Колева със 17 точки (3 аса, 40% ефективност в атака и 67% позитивно посрещане - +11) и бе обявена за MVP на мача. Венеса Радева и Елена Коларова пък завършиха с 12 и 10 точки за победата.

За тима от Шезо Тифани Амато Пастор реализира 14 точки (2 блока, 4 аса и 50% ефективност в атака), докато Морган Джедис и Ашли Ийкс добавиха още 12 и 11 точки.

Снимки: Startphoto