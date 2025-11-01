Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец U19
  Отличен старт за талантите на Лудогорец в Младежката Шампионска лига

Отличен старт за талантите на Лудогорец в Младежката Шампионска лига

  • 1 ное 2025 | 20:45
  • 1827
  • 0
Отличен старт за талантите на Лудогорец в Младежката Шампионска лига

Лудогорец U19 започна със страхотен успех участието си в квалификациите на Младежката Шампионска лига. Момчетата на Христо Златински победиха с 1:0 Динамо (Минск) на своята база „Гнездо на орли“. В двубоя Лудогорец се водеше гост, тъй като и двата мача ще се играят в Разград заради забрана от страна на УЕФА за провеждане на срещи в Беларус. Реваншът на същото място е в сряда (5 ноември) от 18:00 ч., като за разлика от днешния двубой ще бъде разрешено присъствието на фенове.

Георги Пенев отбеляза единственото попадение в 31-ата минута. Халфът реализира красив гол с премерен шут от границата на наказателното поле след отлична атака. Кристиян Николов можеше да направи резултата 2:0 в началото на втората част, но ударът му срещна гредата.

Минималната победа на Лудогорец бе напълно заслужена и дава сериозни надежди за продължаване на тима в следващата фаза. Момчетата на Христо Златински играха стабилно в защита и не позволиха сериозни опасности пред вратаря Валентин Валентинов.

„Това беше труден мач за нас“, коментира Златински. „През първите минути играчите бяха притеснени, след което заиграха подобаващо. Вярвам, че във втория мач ще се представим още по-добре“, добави треньорът на Лудогорец U19.

снимка: ludogorets.com

