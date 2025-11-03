Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (София)
  Генчев: Можеше да вкараме 4-5 гола, Спас и Минчев изпускат заради голямо желание

Генчев: Можеше да вкараме 4-5 гола, Спас и Минчев изпускат заради голямо желание

  • 3 ное 2025 | 18:05
  • 707
  • 2
Генчев: Можеше да вкараме 4-5 гола, Спас и Минчев изпускат заради голямо желание

Наставникът на Локомотив (София) Станислав Генчев похвали футболистите си за представянето им в последните двубои и особедно днес след победата с 3:1 при гостуването на Берое.

"Със сигурност победата ще окаже положително влияние. Потреперихме последните 15 минути, въпреки че можехме да решим мача много по-рано. Можехме да вкараме 4-5 гола. Много съм доволен от играта през последните 4-5 мача, създадохме много положения.

Това искам да виждам - дисциплина в играта и създаване на много положения. Опитни футболисти като Спас и Минчев изпускат положения. Това се дължи на голямото им желание да се върнем към успехите. Оттук нататък ще имаме много по-голяма успеваемост.

Днес беше много важно да поведем и след това да се възползваме от празните пространства.

Със сигурност ще бъде по-спокойно, но аз бях спокоен и преди това, защото отборът показва добра игра. Следващият мач е срещу Ботев (Враца). Те са много сериозен отбор, а трябва да спечелим трите точки. Днешната победа е за феновете на Локомотив, които в делничен ден дойдоха да ни подкрепят", каза Генчев.

