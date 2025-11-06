Топ 5 спасявания от кръга в Елитните групи

През изминалия кръг от Елитните групи станахме свидетели на много добри и важни спасявания. Ето и кои от тях попаднаха в топ 5 класацията на „Лигата на талантите“.

На пето място остана спасяването на Росен Иванов от Дунав U16. Въпреки усилията на вратаря, неговият тим загуби домакинството си срещу Пирин с 0:1.

На четвърта позиция се нареди Касим Местан от Арда. Кърджалийци обаче допуснаха тежка загубата в гостуването си на Септември с 0:5 в двубой от Елитната група до 16 години.

Почетното трето място зае намесата на Венелин Бараков от Етър U15. Вратарят на великотърновския тим отрази дузпа, но въпреки неговите усилия отборът загуби гостуването си срещу Спартак (Варна) 0:1.

В подножието на върха остана Мартин Найденов от Септември U15. Стражът на септемврийци обаче не успя да помогне на своя тим да избегне загубата срещу ЦСКА 1948 с 0:2.

Най-добро спасяване на кръга спечели Умут Бекиров от Лудогорец U16. Вратарят показа добър рефлекс при изстрел с глава, като така имаше и важна роля при победата на разградчани с 1:0 срещу Академик (Пловдив).