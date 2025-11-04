Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Резултати, голмайстори и класиране след 12-ия кръг на Елитната група до 16 години

Резултати, голмайстори и класиране след 12-ия кръг на Елитната група до 16 години

  • 4 ное 2025 | 19:44
  • 622
  • 0

Лудогорец - Академик (Пловдив) 1:0
1:0 Денислав Димитров (55') д

Дунав - Пирин 0:1
0:1 Мартин Лазаров (90'+1)

Локомотив (Пловдив) - Черно море 2:0
1:0 Даниел Лилковски (27')
2:0 Дмитрий Хорозов (90'+4)

Ботев (Враца) - Левски 1:4
0:1 Денислав Костов (4')
0:2 Денислав Стефанов (37') аг
1:2 Виолин Десиславов (78')
1:3 Васил Киров (82') д
1:4 Кристиан Шиячки (88')

Пловдив 2015 - Етър 0:2
0:1 Петър Петров (61')
0:2 Александър Тодоров (89')

Септември - Арда 5:0
1:0 Георги Цепов (36')
2:0 Адриан Иванов (48')
3:0 Александър Сираков (53')
4:0 Георги Цепов (70')
5:0 Георги Цепов (75')

Ботев (Пловдив) - ЦСКА 7:1
0:1 Симеон Цековски (18')
1:1 Борис Янков (22')
2:1 Димитър Драгнев (25')
3:1 Мирослав Минчев (33')
4:1 Иво Миланов (46')
5:1 Христо Кръстанов (62')
6:1 Христо Кръстанов (69')
7:1 Даниел Тосев (88')

Национал - Славия 1:0 
1:0 Алекс Ахмедов (90'+3)

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Левски отправи молба към феновете си

Левски отправи молба към феновете си

  • 4 ное 2025 | 15:29
  • 3410
  • 3
ПФК Локомотив: Ще обжалваме чрез всички възможни спортно-правни механизми

ПФК Локомотив: Ще обжалваме чрез всички възможни спортно-правни механизми

  • 4 ное 2025 | 15:05
  • 7832
  • 27
Колко голяма е заблудата във футбола ни?

Колко голяма е заблудата във футбола ни?

  • 4 ное 2025 | 15:01
  • 14280
  • 26
Стана ясно кой играч е осъдил Спартак (Варна) пред ФИФА

Стана ясно кой играч е осъдил Спартак (Варна) пред ФИФА

  • 4 ное 2025 | 14:57
  • 4919
  • 0
Арсенал с нов успех на върха, Сити и Ливърпул настъпват – какво се случи в 10-ия кръг на Висшата лига

Арсенал с нов успех на върха, Сити и Ливърпул настъпват – какво се случи в 10-ия кръг на Висшата лига

  • 4 ное 2025 | 13:54
  • 1638
  • 1
БФС реши: 4:0 за Ботев (Пд) в дербито

БФС реши: 4:0 за Ботев (Пд) в дербито

  • 4 ное 2025 | 13:43
  • 59586
  • 139
Виж всички

Водещи Новини

Ето кой ще свири Левски - ЦСКА

Ето кой ще свири Левски - ЦСКА

  • 4 ное 2025 | 17:05
  • 23881
  • 69
Шампионска лига: Мурса 1:1 Левски! Следете мача ТУК!

Шампионска лига: Мурса 1:1 Левски! Следете мача ТУК!

  • 4 ное 2025 | 19:58
  • 6076
  • 3
Славия (Прага) 0:1 Арсенал, Сака е точен от дузпа

Славия (Прага) 0:1 Арсенал, Сака е точен от дузпа

  • 4 ное 2025 | 18:54
  • 2313
  • 1
Играят се ранните мачове в Шампионската лига

Играят се ранните мачове в Шампионската лига

  • 4 ное 2025 | 19:45
  • 19230
  • 7
Рилски спортист рухна през второто полувреме срещу Мурсия

Рилски спортист рухна през второто полувреме срещу Мурсия

  • 4 ное 2025 | 20:14
  • 3914
  • 1
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 4 ное 2025 | 08:00
  • 499975
  • 26