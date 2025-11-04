Резултати, голмайстори и класиране след 12-ия кръг на Елитната група до 16 години

Лудогорец - Академик (Пловдив) 1:0
1:0 Денислав Димитров (55') д
Дунав - Пирин 0:1
0:1 Мартин Лазаров (90'+1)
Локомотив (Пловдив) - Черно море 2:0
1:0 Даниел Лилковски (27')
2:0 Дмитрий Хорозов (90'+4)
Ботев (Враца) - Левски 1:4
0:1 Денислав Костов (4')
0:2 Денислав Стефанов (37') аг
1:2 Виолин Десиславов (78')
1:3 Васил Киров (82') д
1:4 Кристиан Шиячки (88')
Пловдив 2015 - Етър 0:2
0:1 Петър Петров (61')
0:2 Александър Тодоров (89')
Септември - Арда 5:0
1:0 Георги Цепов (36')
2:0 Адриан Иванов (48')
3:0 Александър Сираков (53')
4:0 Георги Цепов (70')
5:0 Георги Цепов (75')
Ботев (Пловдив) - ЦСКА 7:1
0:1 Симеон Цековски (18')
1:1 Борис Янков (22')
2:1 Димитър Драгнев (25')
3:1 Мирослав Минчев (33')
4:1 Иво Миланов (46')
5:1 Христо Кръстанов (62')
6:1 Христо Кръстанов (69')
7:1 Даниел Тосев (88')
Национал - Славия 1:0
1:0 Алекс Ахмедов (90'+3)