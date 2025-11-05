Популярни
От ФА повдигнаха обвинения на Кристъл Палас заради плакати срещу собственика на Нотингам

  5 ное 2025 | 16:57
  • 249
  • 1

Английският Кристъл Палас е обвинен в неприлично поведение от Футболната асоциация (ФА) на страната заради провокативна хореография по време на мача срещу Нотингам Форест на 24-и август тази година. Транспарантът, който става повод за разследването, изобразява собственика на Форест Евангелос Маринакис, който е нарисуван с пистолет, насочен към футболиста Морган Гибс-Уайт. До него има текст, който гласи "г-н Маринакис не е замесен в изнудване, уреждане на мачове, трафик на наркотици или корупция".

Причината, поради която феновете на Кристъл Палас правят транспаранта, е това, че според тях Маринакис е главен виновник за разследването на УЕФА срещу структурата на собствеността на лондонския клуб. Като резултат от разследването, "орлите" са прехвърлени от Лига Европа в по-слабата надпревара Лига на Конференциите, а клубът на Маринакис заема тяхното място.

"Клубът не е успял да подсигури зрителите и/или поддръжниците си да нямат неприлично, обидно, оскърбително и провокативно поведение", твърдят от Футболната асоциация на Англия. Според ФА, изображението показва "недоказани обвинения" по адрес на бизнес кариерата на Маринакис, а самият той отрича всякаква вина. Кристал Палас има време до вторник да отговори на обвиненията.

