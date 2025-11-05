Вардар Манукян отстрани 5-ия в схемата в Анталия

Шампионът на България на открито за 2023 година и национален първенец в зала от този сезон Вардан Манукян се класираха за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 15 хиляди долара.

Манукян, който премина през квалификациите, отстрани петия в схемата Дан Александру Томеску (Румъния) с 2:6, 6:4, 2:1 и отказване на съперника заради контузия.

Вардан Манукян вече е четвъртфиналист на двойки. Той и Максим Шин (Узбекистан) вчера елиминираха Милев и Феликс Мишкер (Великобритания) с 6:4, 6:4 и очакват мач срещу номер 2 при дуетите Оливер Йохансон и Никола Славич (Швеция).