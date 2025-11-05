Жабур също проплкака от натоварения график в тениса

Бившата номер 2 в световната ранглиста по тенис при жените Онс Жабур заяви, че поставя себе си на първо място и ще поеме контрол над графика си, след като изпадна в депресия по време на изтощителния сезон тази година.

Мъжките и женските тенис турнири напоследък са подложени на щателен контрол поради претоварените си календари, като редица тенисистки, включително Наоми Осака, Ема Ръдукану, Даря Касаткина, Елина Свитолина и Паула Бадоса, съкратиха сезоните си.

Трикратната финалистка в турнирите от Големия шлем Жабур, наричана "Министър на щастието" заради жизнерадостния си характер, си взе почивка през юли, за да се съсредоточи върху здравето си.

"Графикът убива всички", каза тя пред "Скай Спортс".

"Надявам се, че тенис общността ще ни послуша и ще намали част от турнирите. Например, Доха и Дубай. Искам да играя там, но два турнира WTA 1000 подред? Твърде много е. Чувствам, че искат да добавят още. Също така двуседмични турнири от WTA 1000. Не знам чия беше идеята, но никой от играчите не я харесва", добави тя, цитирана от агенция Ройтерс.

WTA вече е заявявала, че благосъстоянието на спортистите е неин основен приоритет и е изслушала мненията относно календара, както чрез Съвета на играчите, така и чрез техните представители в Борда на WTA, за да подобри структурата през 2024 година и да увеличи наградните фондове.

Най-добрите тенисисти са задължени да участват във всичките четири турнира от Големия шлем, 10 турнира от WTA 1000 и шест събития от WTA 500 съгласно правилата на WTA, като наказанието за пропускането им е отнемане на точки за ранглиста.

"Стигнах дотам да позволявам на графика да ми диктува какво трябва да правя и какво не. Страдах много, повече психически, отколкото физически. Но тялото ми крещеше за помощ дълго време. Не го послушах. Мисля, че имах депресия, без дори да знам, а хората ме наричат "Министър на щастието". Бях тъжна дълго време. Сега поставям себе си на първо място. Това е огромна стъпка", заяви още Жабур.