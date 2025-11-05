Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Виктор Уембаняма за Лука Дончич: Той е един от най-трудните за разучаване

  • 5 ное 2025 | 13:38
  • 560
  • 0
Френският баскетболист на Сан Антонио Спърс Виктор Уембаняма призна, че до момента не е успявал да излезе победител в сблъсъците с Лука Дончич, преди предстоящия двубой срещу Лос Анджелис Лейкърс. Това ще бъде и неговото лично предизвикателство в срещата - да прекъсна серията си от поражения срещу словенския национал.

"Лука е един от най-трудните за разучаване баскетболисти, защото разбира играта и използва различни похвати повече от всеки друг. Не мисля, че някога съм печелил срещу него", коментира Уембаняма, цитиран от Spurs Nation.

В четири срещи с отборите на Дончич, Виктор Уембаняма има четири поражения, записвайки средно 17.5 точки, 8.5 борби и 2.8 асистенции. За сметка на това Лука Дончич е със средни показатели от 26.5 точки, 10.5 борби и 10.5 асистенции в тези срещи.

Конкретно срещу Лос Анджелис Лейкърс активът на Уембаняма също не е положителен - той има две победи в шест мача срещу "езерняците".

През настоящия сезон в НБА обаче французинът може да се похвали с доста добри показатели от средно 26.7 точки, 13.7 борби и 4.7 чадъра.

