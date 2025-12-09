Веско Веселинов: Пини накара децата да вярват, че няма невъзможни неща

Веселин Веселинов е от младата и нова генерация български треньори. Взима лиценз през 2021 г., вече трета година работи с подрастващи, като е и помощник в щаба на Васил Евтимов в Черно море Тича. Веселинов беше първият треньор на национален тим при юношите, който проведе съвместен лагер с 5-кратния европейски шампион (3 пъти на клубно ниво с Макаби Тел Авив и 2 пъти с 20-годишните национали на Израел) Пини Гершон.

"Познавам Пини Гершон от повече от 15 години. Имах щастието да бъда част от мъжкия национален отбор като играч в подготовката за европейското през 2009 г., когато той беше старши треньор. Знаех донякъде какво мога да очаквам и сега, когато вече и аз съм треньор за кампа в Ботевград. Две неща обаче истински ме впечатлиха: Ентусиазмът, с който влизаше във всяка тренировка и енергията, с която заразяваше абсолютно всички около себе си – и нас – треньорите, и всяко повикано за този лагер момче", сподели пред сайта на БФБаскетбол Веселин Веселинов, описвайки своите впечатления от съвместната работа с Пини Гершон по време на първия по рода си национален камп за развитие в юношеския баскетбол у нас.

Програмата се прави от ръководството на федерацията, заедно с легендарния специалист, който през лятото се завърна в България и зае поста в БФБ Директор "Развитие".

Веселин Веселинов коментира и какво той си е "взел" със себе си след тези два дни и четири тренировки с 18-годишните, съвместно с Пини Гершон:

Георги Глушков: Пини ще помогне на младите да пораснат като начин на мислене

"Начинът, по който Пини говори с децата: "Едновременно изгражда между себе си и тях доверие, вдъхва им едновременно и вяра, и самочувствие, че няма невъзможни неща, че няма граници на това, което биха могли да постигнат, ако наистина са готови да се посветят изцяло на баскетбола. Този начин на комуникация също ме впечатли силно".

Веселинов, който ще има отговорната задача да поведе националния отбор по 18-годишна възраст на Европейското първенство в Дивизия А догодина, е категоричен, че влиянието на Гершон върху подрастващите, е също толкова силно и върху самите треньори, които ще имат щастието и привилегията да се учат от него по време на камповете:

"Това е върховна мотивация и за мен, и за моите колеги. Разбира се, че няма как за два дни и за четири тренировки да научим всичко, това е дълъг път, но е факт, че Пини заразява, пали искрата и в нас, обяснява на човешки език, че това е професия, в която непрестанно се учиш и че не трябва да се страхуваш да опитваш различни нища, да експериментираш, дори и да сбъркаш. Да го чуеш от личност като него, е безценно. От огромно значение е някой като Пини да застане до млад треньор, да го мотивира, да го накара да повярва в себе си. Тази сила, която ни дава като ментор, това не може да се научи никъде".

Веско Веселинов посочи и две неща, които Пини Гершон е предал и на младоците до 18-годишна възраст, и на треньорите по време на кампа в Ботевград:

"Дисциплина. И постоянство. Едното стана ясно от първия миг на кампа. Другото Пини не спря да го повтаря и на момчетата от отбора, и на нас – треньорите през цялото време. Човек, за да успее, трябва да бъде отдаден. Да бъде посветен на това, в което иска да бъде най-добър. И ако го осъзнае, няма какво да го спре".

Кой е Веселин Веселинов?

Роден на 16 февруари 1983 г. в София. Играе баскетбол в Славия, Буба, в колежанската лига на САЩ за университета на Западна Вирджиния, а най-големите му успехи идват след дипломирането и завръщането в България, когато става част първоначално от Лукойл Академик, а впоследствие и от Левски Лукойл. Веселинов печели 6 титли и 3 купи с Лукойл, като за кратко играе зад граница: В румънския Тимишоара и в швейцарския Люцерн. Има Купа на България с Черно море Тича като помощник-треньор от миналия сезон. Във визитката му личи и Суперкупата на България от последното издание на турнира.

Какво предстои на 18-годишните?

Следващата среща на 18-годишните национали и техните треньори на терена с Пини Гершон се очаква да бъде около Коледа и Нова година. За тогава се планиран камп №2 с този набор от федерацеята и Гершон. Именно 18-годишните са в Дивизия А на ФИБА, като Европейското първенство в тази възраст, за което се готвят Веско Веселинов и младоците е в Трентино (Италия) и се открива на 26 юли.

Снимки: БФБаскетбол