Новобранец в НБА с историческо постижение, нареди се до Майкъл Джордан, Йокич и ЛеБрон

Новобранец от закъсалия тим на Ню Орлиънс Пеликанс записа името си в историята на НБА. Със своите 33 точки, 10 борби и 10 асистенции плюс 4 чадъра при поражението със 132:135 от Сан Антонио Спърс, Дерик Куин стана първият новобранец на позиция център в историята на лигата с трипъл-дабъл, при който вкарва поне 30 точки.

Derik Queen put on a show vs. the Spurs but the Pelicans came up short 😳



He becomes just the 5th player in NBA history to drop a 30-point triple-double before turning 21! pic.twitter.com/V7H8xSA4M9 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 9, 2025

Той е и първият новобранец в историята на НБА с 30+ точки, 10 борби, 10 асистенции и 4 блока в даден мач поне от сезон 1973/74, когато за първи път чадърите влизат в официалната статистика в лигата.

20-годишният Куин е също едва 10-ият играч в НБА, постигал тези статистически показатели в една среща. Избраният под №13 в Драфта на НБА през 2025 година, технически от Атланта Хоукс, играч се присъединява към елитната компания на Никола Йокич, Майкъл Джордан, ЛеБрон Джеймс, Кевин Дюрант, Карийм Абдул-Джабар, Джеймс Хардън, Дейвид Робинсън, Чарлз Баркли и Алван Адамс.

Derik Queen is first rookie center with a 30-point triple-double in NBA history. He's first rookie to have 30-10-10 and 4 blocks since at least 1973-74 (when blocks were officially tracked) per @ESPNInsights. He’s the 10th player to ever have those numbers, joining this list: pic.twitter.com/wAtm3Wo7XN — Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) December 9, 2025

DERIK QUEEN IS DIFFERENT.



33 PTS

10 REB

10 AST

4 BLK

11/15 FG pic.twitter.com/7BbyBmNh1B — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) December 9, 2025

Куин освен това стана и петият играч в историята на НБА с трипъл-дабъл с 30+ точки преди да е навършил 21 години. Преди него това са постигали само Лука Дончич, ЛеБрон Джеймс, Ди'Арън Фокс и Виктор Уембаняма.

"Пеликаните" са с най-лоши показатели към момента от всички отбори в НБА: 3 победи и 22 загуби.

