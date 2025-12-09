Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Новобранец в НБА с историческо постижение, нареди се до Майкъл Джордан, Йокич и ЛеБрон

  • 9 дек 2025 | 17:44
  • 485
  • 0
Новобранец в НБА с историческо постижение, нареди се до Майкъл Джордан, Йокич и ЛеБрон

Новобранец от закъсалия тим на Ню Орлиънс Пеликанс записа името си в историята на НБА. Със своите 33 точки, 10 борби и 10 асистенции плюс 4 чадъра при поражението със 132:135 от Сан Антонио Спърс, Дерик Куин стана първият новобранец на позиция център в историята на лигата с трипъл-дабъл, при който вкарва поне 30 точки.

Той е и първият новобранец в историята на НБА с 30+ точки, 10 борби, 10 асистенции и 4 блока в даден мач поне от сезон 1973/74, когато за първи път чадърите влизат в официалната статистика в лигата.

20-годишният Куин е също едва 10-ият играч в НБА, постигал тези статистически показатели в една среща. Избраният под №13 в Драфта на НБА през 2025 година, технически от Атланта Хоукс, играч се присъединява към елитната компания на Никола Йокич, Майкъл Джордан, ЛеБрон Джеймс, Кевин Дюрант, Карийм Абдул-Джабар, Джеймс Хардън, Дейвид Робинсън, Чарлз Баркли и Алван Адамс.

Куин освен това стана и петият играч в историята на НБА с трипъл-дабъл с 30+ точки преди да е навършил 21 години. Преди него това са постигали само Лука Дончич, ЛеБрон Джеймс, Ди'Арън Фокс и Виктор Уембаняма.

"Пеликаните" са с най-лоши показатели към момента от всички отбори в НБА: 3 победи и 22 загуби.

Снимки: Gettyimages

