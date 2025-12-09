Популярни
Играч на Финикс Сънс направи нещо, което никой не очакваше от него

  • 9 дек 2025 | 18:12
  • 417
  • 0
Центърът на Финикс Сънс Марк Уилямс вкара първата си тройка в НБА в 126-ия си мач в лигата. Уилямс порази целта от далечна дистанция при победата на "Слънцата" над Минесота Тимбъруулвс със 108:105.

Уилямс регистрира 7/9 в стрелбата от игра (1/1 от зоната за три точки) и 7/9 от линията за наказателни удари.

"Слънцата" са с 14 победи и 10 загуби от началото на сезона в НБА, като заемат седмо място в класирането в Западната конференция.

23-годишният играч помогна за победата на тима си с 22 точки, 7 борби, 3 асистенции и 2 откраднати топки. В предишните си 125 мача в НБА центърът бе 0/4 от тройката. На колежанско ниво той бе пробвал само веднъж стрелба от далечно разстояние.

Снимки: Gettyimages

