  1. Sportal.bg
  2. ПСВ Айндховен
  3. Петер Бош: Не заслужавахме точката

  • 5 ное 2025 | 02:48
ПСВ Айндховен се добра до равенство срещу Олимпиакос (1:1) с гол в последните секунди, а след мача старши треньорът ни "филипсите" Петер Бош призна, че отборът му е имал късмет и че гърците са били по-добри.

„Имахме късмет, не заслужавахме точката. Олимпиакос беше по-добър и заслужаваше победата, но аз съм щастлив с точката в последната минута", каза Бош.

"Проблемът беше, че когато владеехме топката, не бяхме достатъчно прецизни. Не подавахме бързо топката на свободни играчи. Развитието на атаките беше проблемът. Високата преса на Олимпиакос също ни затрудни, а освен това не играхме нашия футбол", анализира специалистът.

Рикардо Пепи показа качествата, с които разполага. Той имаше контузия, която го извади от игра за шест месеца, но се завръща. Силната му страна са завършващите удари", обясни Петер Бош.

Снимки: Imago

