Петер Бош: Не заслужавахме точката

ПСВ Айндховен се добра до равенство срещу Олимпиакос (1:1) с гол в последните секунди, а след мача старши треньорът ни "филипсите" Петер Бош призна, че отборът му е имал късмет и че гърците са били по-добри.



„Имахме късмет, не заслужавахме точката. Олимпиакос беше по-добър и заслужаваше победата, но аз съм щастлив с точката в последната минута", каза Бош.

Олимпиакос водеше повече от час срещу ПСВ, но изпусна мача в края!

"Проблемът беше, че когато владеехме топката, не бяхме достатъчно прецизни. Не подавахме бързо топката на свободни играчи. Развитието на атаките беше проблемът. Високата преса на Олимпиакос също ни затрудни, а освен това не играхме нашия футбол", анализира специалистът.

„Рикардо Пепи показа качествата, с които разполага. Той имаше контузия, която го извади от игра за шест месеца, но се завръща. Силната му страна са завършващите удари", обясни Петер Бош.

Снимки: Imago