Джокович преодоля неудобен съперник в първия си мач в Атина

  • 4 ное 2025 | 23:33
  • 474
  • 0
Сръбската звезда Новак Джокович преодоля Алехандро Табило (Чили) и се класира на четвъртфиналите на турнира "Хеленик Чемпиъншип" в Атина, който е с награден фонд 766 715 евро.

Чилиецът Табило, който е на 89-о място в ранглистата на АТР, имаше две победи над Джокович в предишните им две срещи, които дойдоха на клей в Рим миналата година и в Монте Карло този април.

24-кратният шампион от "Големия шлем“ сложи край на тази странна традиция, като днес заби 13 аса и допусна едва една точка за пробив за доста по-скромния си съперник и в крайна сметка спечели със 7:6(:3), 6:1. За статистиката това беше 225-о класиране на Джокович на четвъртфинал в кариерата.

"Играл съм два пъти на клей срещу Табило и никога не бях печелил. Така че е нормално – бях по-напрегнат преди мача, отколкото преди срещи с други съперници, и наистина се опитах да черпя енергия от публиката“, каза сърбинът.

Джокович разкри защо се е преместил в Гърция
Джокович разкри защо се е преместил в Гърция

Но оспорвана борба в първия сет имаше само за два брейкпойнта – и двата в първия сервис на Табило. След това Джокович доминира в тайбрека и поведе с 1:0 сета.

38-годишният тенисист спечели първия брейк в четвъртия гейм на втория сет, което се оказа решаващ момент, тъй като Джокович спечели мача за един час и 39 минути.

Напред продължава и 25-годишният американец Себастиан Корда, който също се нуждаеше от три сета срещу Дамир Джумхур (Босна и Херцеговина) – 4:6, 6:3, 6:3.

Иван Иванов загуби в дебюта си на ниво АТР
Иван Иванов загуби в дебюта си на ниво АТР

Още един американец се класира към топ 8 и това е Маркос Хирон, отстранил 95-ия в света Педро Мартинес (Испания) с 6:4, 6:1.

На същия турнир по-рано днес дебютира при мъжете българинът Иван Иванов, който обаче отстъпи в два сета на преминалия през квалификациите Яник Ханфман (Германия) - 4:6, 2:6.

Снимки: Imago

