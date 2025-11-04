Иван Иванов загуби в дебюта си на ниво АТР

Юношеският шампион от "Уимбълдън" и Откритото първенство на САЩ Иван Иванов отпадна в първия кръг на турнира по тенис на твърда настилка от сериите АТР 250 в гръцката столица Атина с награден фонд 766 715 евро.

Иванов, който на 30 октомври навърши 17 години, загуби при дебюта си в основна схема на ниво АТР от преминалия през квалификациите Яник Ханфман (Германия) с 4:6, 2:6. Срещата продължи 75 минути..

Той стана вторият най-млад български играч след Адриан Андреев, който играе в основна схема на надпревара от този ранг при мъжете. Андреев дебютира на същата фаза във веригата на АТР на 16 години и 271 дни с "уайлд кард" на турнира в София на 6 февруари 2018 година (загуба с узбека Денис Истомин с 3:6, 4:6).

Българинът получи "уайлд кард" за участие в надпреварата, чиито права са собственост на семейството на Новак Джокович и до миналия сезон се провеждаше в Белград.

[ATP Athènes 🇬🇷]



Pas de miracle pour le jeune Ivan Ivanov 🇧🇬 (ATP 935), vainqueur de deux grands Chelem junior cette année, qui se fait éliminé par Yannick Hanfmann 🇩🇪 (ATP 117).



L'allemand jouera Vit Kopriva au second tour.#HellenicChampionship pic.twitter.com/vwStYFHM2l — FlashTennis (@FlashTennisBE) November 4, 2025

33-годишният Ханфман пък премина успешно през квалификациите с победи над Филип Мишолич и Алекс Молчан. Германецът е достигал до №45 в световната ранглиста за мъже и може да се похвали с два ATP финала.

Иванов, който е водач в класацията на Международната федерация по тенис ITF при юношите до 18 години, заработи 8220 евро, но няма да прибави точки за световната ранглиста при мъжете, в която заема 935-ото място.