Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Иван Иванов загуби в дебюта си на ниво АТР

Иван Иванов загуби в дебюта си на ниво АТР

  • 4 ное 2025 | 16:55
  • 1913
  • 1
Иван Иванов загуби в дебюта си на ниво АТР

Юношеският шампион от "Уимбълдън" и Откритото първенство на САЩ Иван Иванов отпадна в първия кръг на турнира по тенис на твърда настилка от сериите АТР 250 в гръцката столица Атина с награден фонд 766 715 евро.

Иванов, който на 30 октомври навърши 17 години, загуби при дебюта си в основна схема на ниво АТР от преминалия през квалификациите Яник Ханфман (Германия) с 4:6, 2:6. Срещата продължи 75 минути..

Той стана вторият най-млад български играч след Адриан Андреев, който играе в основна схема на надпревара от този ранг при мъжете. Андреев дебютира на същата фаза във веригата на АТР на 16 години и 271 дни с "уайлд кард" на турнира в София на 6 февруари 2018 година (загуба с узбека Денис Истомин с 3:6, 4:6).

Българинът получи "уайлд кард" за участие в надпреварата, чиито права са собственост на семейството на Новак Джокович и до миналия сезон се провеждаше в Белград.

33-годишният Ханфман пък премина успешно през квалификациите с победи над Филип Мишолич и Алекс Молчан. Германецът е достигал до №45 в световната ранглиста за мъже и може да се похвали с два ATP финала.

Иванов, който е водач в класацията на Международната федерация по тенис ITF при юношите до 18 години, заработи 8220 евро, но няма да прибави точки за световната ранглиста при мъжете, в която заема 935-ото място.

Следвай ни:

Още от Тенис

Сабаленка срещу Кирьос в "Битка на половете"

Сабаленка срещу Кирьос в "Битка на половете"

  • 4 ное 2025 | 13:26
  • 529
  • 0
Ранно отпадане на Димитър Кузманов на "Чалънджър" в Япония

Ранно отпадане на Димитър Кузманов на "Чалънджър" в Япония

  • 4 ное 2025 | 10:57
  • 616
  • 0
Новак Джокович потвърди участие във Финалите на АТР в Торино

Новак Джокович потвърди участие във Финалите на АТР в Торино

  • 4 ное 2025 | 10:43
  • 505
  • 0
Иван Иванов изпреварва Григор Димитров със своя АТР дебют

Иван Иванов изпреварва Григор Димитров със своя АТР дебют

  • 4 ное 2025 | 09:53
  • 7168
  • 0
14 български победи на старта на турнир от ITF в Пазарджик

14 български победи на старта на турнир от ITF в Пазарджик

  • 4 ное 2025 | 09:02
  • 650
  • 0
Анисимова се справи с Мадисън Кийс в Рияд

Анисимова се справи с Мадисън Кийс в Рияд

  • 4 ное 2025 | 06:07
  • 1895
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ето кой ще свири Левски - ЦСКА

Ето кой ще свири Левски - ЦСКА

  • 4 ное 2025 | 17:05
  • 2370
  • 7
БФС реши: 4:0 за Ботев (Пд) в дербито

БФС реши: 4:0 за Ботев (Пд) в дербито

  • 4 ное 2025 | 13:43
  • 47981
  • 100
Официално: Лудогорец се отърва от Руи Мота

Официално: Лудогорец се отърва от Руи Мота

  • 4 ное 2025 | 11:06
  • 23808
  • 34
Две големи дербита приковават вниманието в Шампионската лига

Две големи дербита приковават вниманието в Шампионската лига

  • 4 ное 2025 | 07:45
  • 17068
  • 6
Еуфория за дербито: Левски продаде над 20 000 билета за мача с ЦСКА

Еуфория за дербито: Левски продаде над 20 000 билета за мача с ЦСКА

  • 4 ное 2025 | 11:00
  • 30210
  • 46
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 4 ное 2025 | 08:00
  • 497786
  • 26