  Лека атлетика
  2. Лека атлетика
  Обявиха финалистите за "Атлет на годината" за 2025 г.

Обявиха финалистите за "Атлет на годината“ за 2025 г.

  • 4 ное 2025 | 19:50
  • 1103
  • 0
Обявиха финалистите за "Атлет на годината“ за 2025 г.

Световната атлетика обяви имената на 12-те финалисти, които ще се борят за престижните награди "Атлет на годината“ за 2025 г. Обратното броене до церемонията по награждаването продължава с обявяването на номинираните.

След първия кръг на гласуване, в който участваха членове на Съвета на Световната атлетика, Световното атлетическо семейство и фенове чрез социалните мрежи, бяха определени по двама атлети във всяка от трите категории: пистови дисциплини, технически дисциплини и извън стадиона. Един от двамата във всяка категория ще грабне приза.

Сега предстои финален кръг на гласуване, който ще се проведе между 4 и 9 ноември. В него феновете на леката атлетика ще имат възможността да помогнат за избора на най-добрите атлети при мъжете и жените в генералното класиране.

Финалисти
Атлетка на годината в пистовите дисциплини
Фемке Бол (Нидерландия) – световна шампионка на 400 м с препятствия
Сидни Маклафлин-Леврон (САЩ) – световна шампионка на 400 м

Атлет на годината в пистовите дисциплини
Ноа Лайлс (САЩ) – световен шампион на 200 м
Емануел Уанионий (Кения) - световен шампион на 800 м

Атлетка на годината в техническите дисциплини
Тара Дейвис-Уудхол (САЩ) – световна шампионка в скока на дължина
Никола Олислагерс (Австралия) – световна шампионка в скока на височина

Атлет на годината в техническите дисциплини
Арманд Дуплантис (Швеция) – световен шампион в овчарския скок
Матиа Фурлани (Италия) – световен шампион в скока на дължина

Атлетка на годината извън стадиона
Перес Джепчирчир (Кения) – световна шампионка в маратона
Мария Перес (Испания) – световна шампионка на 20 км и 35 км спортно ходене

Атлет на годината извън стадиона
Сабастиан Саве (Кения) – шампион на маратоните в Лондон и Берлин
Алфонсе Саве (Танзания) – световен шампион в маратона

Победителите във всяка категория, както и носителите на голямата награда "Атлет на годината“, ще бъдат обявени на специална церемония в Монако в неделя, 30 ноември, като част от Световните атлетически награди за 2025 г.

