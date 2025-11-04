Скжишовска се цели в медали и рекорди през 2026 г.

Полякинята Пиа Скжишовска се стреми да подобри бронзовия си медал на 60 метра с препятствия от Световното първенство в зала в Глазгоу през 2024 г., когато събитието ще се проведе в родината ѝ Торун между 20 и 22 март 2026 г.

24-годишната атлетка, която спечели злато на 100 метра с препятствия на Европейското първенство в Мюнхен през 2022 г., е носителка на множество международни отличия и ще бъде една от водещите надежди на Полша в Торун.

Пред pzla.pl тя сподели: "Няма да крия, че бих искала да се представя по най-добрия начин в Полша, пред родна публика. Спечелих бронз в Глазгоу през 2024 г., така че може би тук ще постигна нещо повече? Особено след като семейството ми ще ме подкрепя от трибуните, а на Европейското първенство в зала през 2021 г. нямаше фенове заради пандемията.“

Поглеждайки към лятото и Европейското първенство в Бирмингам през 2026 г., тя добави: "Целя се в още един медал. Би било страхотно да поставя и личен рекорд – онзи полски рекорд… но това са по-дългосрочни планове. Засега съм съсредоточена върху тренировките, за да започна добре сезон 2026.“

Националният рекорд на Полша на 100 метра с препятствия е 12.36 секунди, поставен от Гражина Рабщин. Скжишовска коментира: "Вече подобрих рекорда в зала, така че, разбира се, съм гладна за още един. Да постигна време, което се нарежда сред най-добрите в света, би било огромна мотивация. Но все още изпитвам огромно уважение и възхищение към г-жа Гражина, която остава рекордьорка.“