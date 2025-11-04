Популярни
  3. Станаха ясни всички наказания след кръга в efbet Лига - над 55 000 лева постъпват в касата на БФС

Станаха ясни всички наказания след кръга в efbet Лига - над 55 000 лева постъпват в касата на БФС

  • 4 ное 2025 | 17:26
  • 673
  • 2

Дисциплинарната комисия към БФС обяви наказанията си 14-ия кръг на efbet Лига. По-рано днес станаха ясни какви са последиците след дербито на Пловдив, а освен Ботев и Локо още 10 от родните ни тимове отнасят глоби. Така след този кръг в касата на БФС ще постъпят 55 400 лева от санкции.

БФС реши: 4:0 за Ботев (Пд) в дербито
БФС реши: 4:0 за Ботев (Пд) в дербито

Ето всички наказания след кръга:

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК "Добруджа" гр. Добрич с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/, ДК наказва ФК "Спартак" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За закъснение от началото на второто полувреме на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК "Септември" гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК "Славия" гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК "Черно море" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За хвърлени предмети, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/, ДК наказва  ПФК "Берое" гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК "Берое" гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/, ДК наказва ФК "Локомотив" гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

ДК задължава ФК „Локомотив” гр. София да възстанови щетите на стадион „Берое” гр. Стара Загора съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2025/2026/.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Враца с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За хвърлени факли и димки на терена, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 2 от ДП /2025/2026/, ДК наказва  ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За възпламеняване на бомбички на терена, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Г от ДП /2025/2026/, ДК наказва  ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 3000 лева.

За използване на пиротехника довела до спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За неспазване изискванията за осъществяване на надеждна охрана на футболната среща, на основание чл. 37, ал.1, т.30 от ДП /2025/2026/,  ДК наказва ПФК „Локомотив“ гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

Предвид чл.13, ал.1, предложение 7 от ДП /2025/2026/  на основание с чл.24, ал.9 от Наредбата за първенствата и турнирите по футбол в системата на БФС за сезон 2025/2026 ДК присъжда служебна загуба 0-4 на ПФК „Локомотив“ гр. Пловдив.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За хвърлени факли и димки на терена, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 2 от ДП /2025/2026/, ДК наказва  ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За възпламеняване на повече от 5 бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. И от ДП /2025/2026/, ДК наказва  ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 5000 лева.

За използване на пиротехника довела до двукратно спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За увреждане на материална база на стадиона, на основание чл.37, ал.1, т.6, б. Б от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

ДК задължава ПФК „Ботев” гр. Пловдив да възстанови щетите на стадион „Локомотив” гр. Пловдив съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2025/2026/.

ПО ДОКЛАД – Подлежащо на обжалване

За хвърлен предмет с тежки последствия – прекратяване на срещата, на основание чл. 37, ал.1, т.4, б. В във връзка с чл.6, ал. 7 и 8 от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК „Локомотив“ гр. Пловдив с лишаване от домакинство за 3 срещи и имуществена санкция в размер на 15000 лева. На основание чл.37, ал.1, т.21, б. В от ДП /2025/2026/, ДК заменя лишаване от домакинство със забрана за игра пред публика.

