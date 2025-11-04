Георги Кабаков отново ще свири мачове в родния елит

Съдийската комисия към БФС обяви съдиите за предстоящия кръг в efbet Лига. Наказаният доскоро Георги Кабаков се завръща към нарядите и ще свири срещата между Спартак (Варна) и Септември.
Ето кой ще свири Левски - ЦСКА
Ето всички назначения:
7 ноември 2025 г., петък, 15:00 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918 - ПФК Септември Сф
ГС: Георги Николов Кабаков
АС1: Мартин Веселинов Маргаритов
АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Георги Петров Стоянов
ВАР: Валентин Станчев Железов
АВАР: Владимир Вълков Вълков
СН: Георги Василев Йорданов
7 ноември 2025 г., петък, 17:30 ч.
ПФК Ботев АД - ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919
ГС: Станимир Лозанов Тренчев
АС1: Тодор Василев Вуков
АС2: Марин Иванов Бонев
4-ТИ: Тодор Недялков Киров
ВАР: Георги Димитров Давидов
АВАР: Михаел Петков Павлов
СН: Цветан Кръстев Кръстев
8 ноември 2025 г., събота, 12:00 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД - ПФК Ботев Враца
ГС: Стоян Панталеев Арсов
АС1: Петър Велизаров Митрев
АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Мартин Иванов Марков
ВАР: Венцислав Георгиев Митрев
АВАР: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Николай Йорданов Колев
8 ноември 2025 г., събота, 15:00 ч.
ПФК Левски - ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД
ГС: Радослав Петров Гидженов
АС1: Мирослав Максимов Иванов
АС2: Георги Йорданов Дойнов
4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски
ВАР: Никола Антонов Попов
АВАР: Валентин Станчев Железов
СН: Станислав Георгиев Тодоров
8 ноември 2025 г., събота, 18:00 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Георги Милков Гинчев
АС1: Илиян Петров Капарашев
АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Васил Петров Минев
ВАР: Волен Валентинов Чинков
АВАР: Станимир Георгиев Тодоров
СН: Георги Владимиров Игнатов
9 ноември 2025 г., неделя, 12:30 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Монтана 1921
ГС: Никола Антонов Попов
АС1: Георги Пламенов Тодоров
АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев
ВАР: Стоян Панталеев Арсов
АВАР: Мартин Иванов Марков
СН: Крум Добринов Стоилов
9 ноември 2025 г., неделя, 15:00 ч.
ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948 - ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД
ГС: Димитър Димитров Димитров
АС1: Дарин Василев Иванов
АС2: Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ: Геро Георгиев Писков
ВАР: Кристиян Николов Колев
АВАР: Денислав Йорданов Сталев
СН: Стоян Маринов Алексиев
9 ноември 2025 г., неделя, 17:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Волен Валентинов Чинков
АС1: Дениз Пиринов Соколов
АС2: Иво Николаев Колев
4-ТИ: Георги Георгиев Спасов
ВАР: Драгомир Димитров Драганов
АВАР: Кристиян Младенов Тодоров
СН: Ахмед Яшар Ахмед