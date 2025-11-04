Георги Кабаков отново ще свири мачове в родния елит

Съдийската комисия към БФС обяви съдиите за предстоящия кръг в efbet Лига. Наказаният доскоро Георги Кабаков се завръща към нарядите и ще свири срещата между Спартак (Варна) и Септември.

Ето всички назначения:

7 ноември 2025 г., петък, 15:00 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918 - ПФК Септември Сф

ГС: Георги Николов Кабаков

АС1: Мартин Веселинов Маргаритов

АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Георги Петров Стоянов

ВАР: Валентин Станчев Железов

АВАР: Владимир Вълков Вълков

СН: Георги Василев Йорданов

7 ноември 2025 г., петък, 17:30 ч.

ПФК Ботев АД - ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919

ГС: Станимир Лозанов Тренчев

АС1: Тодор Василев Вуков

АС2: Марин Иванов Бонев

4-ТИ: Тодор Недялков Киров

ВАР: Георги Димитров Давидов

АВАР: Михаел Петков Павлов

СН: Цветан Кръстев Кръстев

8 ноември 2025 г., събота, 12:00 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД - ПФК Ботев Враца

ГС: Стоян Панталеев Арсов

АС1: Петър Велизаров Митрев

АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Мартин Иванов Марков

ВАР: Венцислав Георгиев Митрев

АВАР: Ивайло Красимиров Ненков

СН: Николай Йорданов Колев

8 ноември 2025 г., събота, 15:00 ч.

ПФК Левски - ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД

ГС: Радослав Петров Гидженов

АС1: Мирослав Максимов Иванов

АС2: Георги Йорданов Дойнов

4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски

ВАР: Никола Антонов Попов

АВАР: Валентин Станчев Железов

СН: Станислав Георгиев Тодоров

8 ноември 2025 г., събота, 18:00 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК Берое - Стара Загора

ГС: Георги Милков Гинчев

АС1: Илиян Петров Капарашев

АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Васил Петров Минев

ВАР: Волен Валентинов Чинков

АВАР: Станимир Георгиев Тодоров

СН: Георги Владимиров Игнатов

9 ноември 2025 г., неделя, 12:30 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Монтана 1921

ГС: Никола Антонов Попов

АС1: Георги Пламенов Тодоров

АС2: Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев

ВАР: Стоян Панталеев Арсов

АВАР: Мартин Иванов Марков

СН: Крум Добринов Стоилов

9 ноември 2025 г., неделя, 15:00 ч.

ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948 - ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД

ГС: Димитър Димитров Димитров

АС1: Дарин Василев Иванов

АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ: Геро Георгиев Писков

ВАР: Кристиян Николов Колев

АВАР: Денислав Йорданов Сталев

СН: Стоян Маринов Алексиев

9 ноември 2025 г., неделя, 17:30 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Волен Валентинов Чинков

АС1: Дениз Пиринов Соколов

АС2: Иво Николаев Колев

4-ТИ: Георги Георгиев Спасов

ВАР: Драгомир Димитров Драганов

АВАР: Кристиян Младенов Тодоров

СН: Ахмед Яшар Ахмед