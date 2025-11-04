Кокала с прогноза за дербито

Последният треньор, извеждал Левски до шампионската титла на България – Емил Велев, говори пред Дарик радио в дните преди дербито между Левски и ЦСКА.

„В този двубой, който е дербито на България, очаквам Левски да победи, защото се намира в по-добра форма. Имаше лек спад, загубата в Пловдив от Локомотив, която беше неочаквана. Колкото по-дълго продължи тази форма на Левски, по-добре ще бъде за отбора и феновете, защото когато си на първо място, самочувствието ти е по-голямо, а отборите зад теб се мъчат да те догонят, но не винаги се случва, както видяхме ЦСКА 1948, който не го смятам за голям претендент за титлата, направи грешна стъпка с 0:0 в Ботев Враца. Левски сега е еднолично първи и трябва да го запази и след съботния мач“, коментира значението на дербито Емил Велев.

„Естествено, че има значение, когато си първи, самочувствието ти е по-голямо, играеш с по-голяма увереност, не си притиснат от точки да преследваш някой. Това се отнася за отборите след теб, те трябва да те догонват. Когато това става на сила и на всяка цена, трудно им се получава. Лудогорец от доста време не са вкусвали победата, което означава много. Когато Левски побеждава, а отборите след него не побеждават, разликата се увеличава. Има химия между тях и виждаме, че това се получава в самите мачове и затова Левски побеждава“, категоричен е опитният специалист.

Той похвали редица от футболистите на Левски: „Има, доста от чуждестранните футболисти имат сериозни качества. Визирам и Сангаре, който си намери мястото. Той е мощен футболист и напоследък решава мачовете на Левски. От една страна, не е много хубаво, след като само един човек ти решава мачовете, но имаме и Марин Петков, и Ради Кирилов, който може да решава мачове. Химията между тях много им помага, ако не е Сангаре, ще е Марин Петков, Ради Кирилов, някой от халфовете. Асен Митков също вече влиза в час, вписва се в халфовата линия на Левски. Защитата е много стабилна, Светльо Вуцов стабилизира защитата на Левски, много сигурен, стабилен, футболистите разчитат на него. Виждаме, че прави много силни мачове, което е много полезно за един отбор“.

По отношение на ЦСКА, Велев заяви: „Гледам ги, гледам мачовете. Не са добре нещата при тях. Въпреки че побеждават в последните мачове, не са добре. Такова дерби винаги е съпътствано от много емоции, особено и по трибуните. Стадионът ще бъде пълен. Дори някой да е по-слаб, той може да победи, знаем как са нещата в дербитата. Аз съм го изпитал и на гърба си“.

„Подписах, мисля, че беше срещу Апоел Беер Шева, когато ме караха да подпиша и да обещая, че няма прокоба“, увери той за това, че вече няма прокоба срещу Левски да не става шампион.

„Дошъл е моментът, щом махнах прокобата“, допълни Кокала.

Накрая той даде прогноза на точен резултат в дербито: „3:1 за Левски“.