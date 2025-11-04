Популярни
Феновете ще се върнат на "Лаута" през 2026 година

  • 4 ное 2025 | 16:27
  • 557
  • 4

Обявени са мачовете, в които Локомотив Пловдив ще играе без публика. Това стана ясно след проведеното заседание на Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз, след което "черно-белите" бяха наказани със служебна загуба (0:4), глоби на стойност над 25 хил. лева и три домакински мача без публика.

Санкцията е заради удар с бутилка от фен на "черно-белите" по вратаря на Ботев Пловдив Даниел Наумов. Срещата беше прекратена след случката. По този начин "смърфовете" ще са без публика в следващите 3 домакинства.

Ето и мачовете:

-Берое, 8 ноември

-Монтана, 28 ноември

-Арда, 6 декември

Това са последните три домакинства на Локомотив в шампионата до края на 2025 година. Феновете на "черно-белите" ще могат да гледат мачове на любимия си отбор от стадиона чак от началото на пролетния полусезон през 2026 г.

Локомотив Пловдив изрази категорично несъгласие за служебната загуба и ще обжалва.

