Спринтьорът, подобрил рекорд на Юсейн Болт, е наказан за четири години

Американски спринтьор, който преди време подобри дългогодишен рекорд на Юсейн Болт, получи четиригодишно наказание, което поставя под сериозно съмнение олимпийското му бъдеще.

Болт е широко признат за един от най-великите спринтьори на всички времена, с осем олимпийски златни медала и 11 световни титли на свое име. По време на бляскавата си кариера ямаецът постави и множество световни рекорди, а постиженията му на 100 и 200 метра от 2009 г. все още са най-бързите времена, регистрирани някога.

Феновете на леката атлетика често са се питали дали ще се появи нов спринтьор, който да оспори тези рекорди, но досега никой не е успял.

Един американски атлет, който някога беше смятан за претендент, е Ерион Найтън.

През 2021 г. Найтън подобри световния рекорд на Болт на 200 метра за юноши под 18 години, който се задържа 18 години. Той записа време от 20.11 секунди, побеждавайки конкуренция, включваща медалиста от световни първенства Трейвън Бромел и британското дуо Зарнел Хюз и Адам Джемили.

Година по-късно Найтън значително подобри времето си, пробягвайки 200 метра за 19.49 секунди – 12-тото най-бързо време в историята. През същата година той спечели и първия си медал от световно първенство за мъже в Орегон, където с време 19.80 секунди взе бронз зад сънародника си Ноа Лайлс, който победи с 19.31 секунди.

През 2023 г. Найтън отново се подобри, печелейки сребро на Световното първенство в Будапеща с време 19.75 секунди, макар и отново да не успя да победи Лайлс.

През март 2024 г. обаче Найтън даде положителна проба за метаболит на забраненото вещество тренболон. Първоначално той избегна наказание, след като заяви, че резултатите се дължат на замърсено месо. Това решение му позволи да се състезава на Олимпийските игри в Париж през 2024 г., където остана на крачка от медала, завършвайки четвърти на 200 метра.

През септември 2025 г. обаче Спортният арбитражен съд (CAS) частично уважи жалбите на Световната атлетика и Световната антидопингова агенция (WADA) и му наложи четиригодишно наказание.

От WADA твърдят, че доказателствата, използвани за оневиняването на Найтън, са статистически невъзможни, и настояват за четиригодишна санкция.

"Панелът на CAS определи, че няма доказателства, които да подкрепят заключението, че телешка опашка, внесена в САЩ, е вероятно да съдържа остатъци от тренболон на ниво, необходимо, за да причини неблагоприятната аналитична находка на атлета“, се казва в изявление на съда. "Световната атлетика и WADA счетоха, че представените от атлета доказателства и неговите обяснения за сценарий със замърсено месо не отговарят на изискванията за доказване на източника и са статистически невъзможни.“

Наказанието на Найтън ще продължи до юли 2029 г., което го изважда от участие на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

Ако реши да се завърне в спорта, следващото му голямо състезание може да бъде Световното първенство през 2029 г. Въпреки че градът домакин все още не е потвърден, Лондон е сред кандидатите.

