Мареска се оплака от графика, похвали Карабах и съжали за Коул Палмър

  • 4 ное 2025 | 17:06
Мениджърът на Челси Енцо Мареска сподели част от притесненията си за натоварения график на своя тим. “Сините” се изправят утре срещу азербайджанския тим в Баку, а след това ще се приберат рано сутринта в петък след дълъг полет, а в събота приемат Уулвърхамптън в мач от Премиър лийг. Италианският специалист посочи, че той и неговият щаб трябва да намерят баланс между ротациите и желанието за победата в двубоя, която би била тяхна трета поредна в Шампионската лига.

“Това е важен мач, защото може да ни донесе трета поредна победа в Шампионската лига. Разбира се, трябва да направим ротации на някои играчи, защото мисля, че ще се върнем в петък в 6 сутринта, а след това в събота имаме мач. Ще се опитаме да се адаптираме към тази ситуация и ще направим всичко възможно да се справим. Беше важно да се възстановим вчера след мача с Тотнъм, така че се възползвахме от вчерашния ден. Опитваме се да балансираме двата турнира и да бъдем готови за всеки отделен мач, да възстановяваме енергията си, а сега ни предстои тежък полет. Ще се опитаме да се придържаме към английското време,” обясни италианецът.

След това Мареска похвали утрешния противник Карабах, определяйки ги като добър отбор. Азербайджанците имат две победи в турнира до момента, колкото имат и Челси.

“Те са добър отбор, победиха Бенфика и Копенхаген, а срещу Билбао загубиха в края. Със сигурност ни очаква труден мач по различни причини. Имат интензитет, дори повече, когато домакинстват, затварят се добре и имат много опит, тъй като техният треньор е там от много, много години. Никога не съм виждал такова нещо до момента. Направо е невероятно. 17 години в един и същи клуб”, коментира специалистът.

В последната част от пресконференцията си той коментира индивидуално някои футболисти и тяхното наличие или отсъствие.

Педро Нето е единственият нов, който не е не разположение. Той ще остане у дома, но проблемът му е малък и се опитваме да го предпазим. Коул Палмър продължава да е контузен. С него работим ден за ден, той все още не тренира с отбора, планираме ситуацията ден за ден. Иска ми се той да е тук и да може да играе във всеки мач, но със сигурност няма да се върне скоро. Имаме Беноа Бадиашиле, който вероятно ще е на разположение след паузата за националните отбори. Рийс Джеймс се справя добре, той е във форма и е напълно здрав. Той е готов да играе по три мача на седмица, но дори, когато не го прави, е важен заради начина това, което дава в съблекалнята на отбора”, завърши специалистът.

Снимки: Gettyimages

