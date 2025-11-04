Коу подкрепя включването на крос-кънтрито в олимпийската програма през 2030 г.

Популярни
  • 4 ное 2025 | 15:52
  • 334
  • 0
Президентът на Световната атлетика и олимпийски медалист потвърди, че е обсъдил възможността с президента на МОК Кърсти Ковънтри, която според съобщенията е отворена за проучване на нови идеи. Той определи това като "добра възможност“.

Крос-кънтри бягането е било част от Летните олимпийски игри до 1924 г., а сега, повече от век по-късно, завръщането му се превръща във възможност. То обаче може да се завърне като част от Зимните олимпийски игри по две основни причини. Първо, температурите и условията по време на Зимните игри са по-подходящи за дисциплината. Второ, МОК се стреми да въведе иновации, които да направят формата на Игрите по-привлекателен, като в момента се обмисля включването на нови спортове.

През уикенда Себастиан Коу пътува до Ню Йорк за маратона на града, един от най-престижните в света и част от елитната серия "Мейджърс“. Там той говори пред Associated Press, потвърждавайки, че идеята се обмисля сериозно.

"Новият президент даде да се разбере, че засега всичко е на масата. Атмосферата е много по-различна. Става дума повече за това как можем да се подобрим заедно, отколкото да ни се казва какво да правим. Тя вдъхна нов живот на организацията“, заяви той пред AP.

Той обясни, че според дискусиите събитието може да дебютира на Зимните олимпийски игри през 2030 г. във Френските Алпи, но ако не, може да бъде въведено на Игрите в Солт Лейк Сити четири години по-късно. "Зимните игри не са африкански. Те не се усещат като африкански“, каза Коу.

Африканските спортисти са изключително рядко явление на Зимните олимпийски игри по очевидни причини, тъй като континентът не разполага със спортните традиции на сняг и лед, които се срещат другаде. Включването на крос-кънтри бягането би дало шанс на поколения африкански атлети, много от които са специализирани в тази дисциплина, да станат олимпийци. Нито един африкански спортист не е печелил медал от Зимни олимпийски игри, така че това би представлявало значителна промяна. Идеята не е нова. Работна група, създадена от Ковънтри за "стимулиране“ на програмата на Игрите, отдавна проучва начини да направи Зимните олимпийски игри по-привлекателни.

В 10-членната работна група влиза и самият Коу. Разглеждат се няколко спорта, някои от които традиционно са част от Летните олимпийски игри, за включване в зимното издание. В началото на октомври The Telegraph съобщи, че групата на Ковънтри проучва възможността за провеждане на атлетически събития, включително крос-кънтри и овчарски скок, извън основния олимпийски стадион, потенциално още на Игрите в Лос Анджелис през 2028 г. Тези събития са изключително ангажиращи и лесни за проследяване на живо, като спортистите се представят точно пред зрителите на фона на непрекъснат поток от действия. За разлика от много зимни спортове, като биатлон, ски бягане или спускане, които са по-трудни за следене на място поради формата си, това би привлякло вниманието на публиката.

За Коу включването на крос-кънтри бягането има и емоционално значение, тъй като много от най-ранните му атлетически преживявания са се случили в трудни условия, включващи кал и дъжд. "Мисля, че това е наистина важна част от развитието на нашите атлети в бяганията на дълги разстояния. Също така би дало на Африка истинско присъствие на Зимните олимпийски игри, което в момента липсва. Споделянето на едно и също трасе с циклокроса през 2030 г. е точно посоката, в която мислим. Вече проведохме добри разговори“, обясни Коу.

Снимки: Imago

