  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Глобиха Чарлз Оукли с над половин милион долара

Глобиха Чарлз Оукли с над половин милион долара

  • 4 ное 2025 | 15:44
  • 548
  • 0
Глобиха Чарлз Оукли с над половин милион долара

Бившият баскетболист на Ню Йорк Никс и участник в Мача на звездите в НБА през 1994 година Чарлз Оукли е осъден да плати над 642 000 долара за адвокатски разходи по делото срещу собственика на зала "Медисън Скуеър Гардън" Джеймс Долан, съобщава Ройтерс.

Причината за това е, че Оукли е изтрил текстови съобщения, които е трябвало да послужат като доказателства в разследването по случая по заведеното от него дело през 2017 година, след като е изхвърлен от арената от зрителското си място по време на мач от Националната баскетболна лига вследствие на конфликт и разменени остри реплики с Долан.

Магистратът Робин Тарнофски обяви решението за санкцията, като по делото има още искания за финансови санкции и от двете страни, които ще бъдат разгледани допълнително. Адвокатите на "Медисън Скуеър Гардън" са поискали над 1,5 милиона долара обезщетение, но сумата е намалена от Тарнофски.

Представителят на Оукли - Валди Ликул, отрича каквото и да било задължение на баскетболиста към собственика на спортното съоръжение.

Чарлз Оукли има 19 сезона в Националната баскетболна асоциация, 10 от които са за Ню Йорк Никс между 1988 и 1998 г. Оукли от години има неразбирателства с Джеймс Долан, собственика на Никс и Медисън Скуеър Гардън. На 8 февруари 2017 г., той е изгонен от мястото си на първия ред до паркета по време на мача между Никс и Лос Анджелис Клипърс. В последното си оплакване от април 2024 година бившият играч твърди, че срещу него има "нападение и побой" от страна на служителите в залата, но от "Медисън Скуеър Гардън" отричат всякаква вина.

През август 2024 година адвокатите на Оукли съобщават, че техният клиент е загубил всички текстови съобщения в телефона си между 8 февруари 2017 и февруари 2022 г. Той твърди, че апаратът му се развалил и съобщенията са изчезнали, когато е преминал към ново устройство. В отговор на това през юли тази година федерален съдия отбелязва, че Оукли и преди си е сменял телефона без да изгуби съобщенията на него.

"Съдът заключва, че загубата на съобщенията на Оукли не може да бъде доказана като нищо друго освен недобросъвестност", казва през юли съдията Ричард Съливан.

На този етап са в очакване и други искания за санкции в съда, като и двете страни обвиняват отсрещната за неверни твърдения по делото.

Снимки: Gettyimages

