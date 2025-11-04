Европейският шампион в маратона Ауани потвърди участие на "Чинкуе Мулини“

Популярни
  • 4 ное 2025 | 14:17
  • 225
  • 0
Европейският шампион и световен бронзов медалист в маратона Илиас Ауани потвърди, че ще застане на старта на престижния крос "Чинкуе Мулини“ в Сан Виторе Олона на 23 ноември.

Италианецът се радва на изключително успешна година, след като през април спечели злато на първото издание на Европейското първенство по бягане в Брюксел–Льовен, а след това затвърди възхода си с бронзов медал от Световния шампионат в Токио.

Въпреки че вече е известен предимно с постиженията си на шосе, Ауани не е чужд на състезанията в пресечена местност. Той спечели титлата на Италия по крос кънтри през 2022 г. и се класира на 49-о място на Европейското първенство по крос кънтри на SPAR в Брюксел през 2023 г.

"Чинкуе Мулини“, част от златния тур на Световната атлетика по крос-кънтри, е едно от най-легендарните състезания в този спорт. Провеждано за 93-ти път, трасето му преминава през прочутите "пет мелници“ на Сан Виторе Олона – място, пропито с фолклора на крос кънтри бяганията.

Списъкът с победители в надпреварата е като енциклопедия на бяганията на дълги разстояния и включва легенди като Кенениса Бекеле, Джон Н'Гуги и Грете Вайц сред миналите шампиони.

Снимки: Gettyimages

