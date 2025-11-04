Популярни
Сайърс се завръща към многобоя за сезона в зала

  • 4 ное 2025 | 14:09
Сайърс се завръща към многобоя за сезона в зала

Бившата европейска шампионка в скока на дължина на закрито Джазмин Сайърс се завръща към корените си, като ще се съсредоточи върху петобоя за сезона в зала през 2026 г.

Британската атлетка, която спечели злато на Европейското първенство в зала през 2023 г. в Истанбул, е известна със своите многостранни таланти. В миналото тя се е състезавала в комбинирани дисциплини, бобслей и дори е работила като коментатор и професионална певица.

Тя сподели с последователите си в Инстаграм: "Комбинираните дисциплини са това, което ме накара да се влюбя в атлетиката, и така започнах в спорта. Не съм луда, не спирам с индивидуалния скок на дължина и няма да правя седмобой на открито, но се ангажирам с поне един петобой през този сезон в зала.“

Сайърс се завърна на международната сцена миналата година, след като скъсан ахилес я извади от участие на Олимпийските игри в Париж. Тя си върна титлата от шампионата на Великобритания, но не успя да достигне до финала на Световното първенство по лека атлетика в Токио.

Снимки: Gettyimages | Снимки: Imago

