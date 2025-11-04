Почина легендарният треньор на Майкъл Джонсън

Световната атлетика с дълбока скръб съобщи, че в събота (1 ноември) на 91-годишна възраст е починал легендарният американски треньор по спринт Клайд Харт. Той си отиде от този свят след продължителна битка с рака.

Харт е смятан за един от най-великите треньори на 400 метра в историята, като е най-известен с работата си с Майкъл Джонсън, Джереми Уоринър и Саня Ричардс-Рос, които изведе до множество световни и олимпийски титли.

Пътят на Харт в спорта започва като спринтьор в Арканзас, където изравнява щатския рекорд на 100 ярда още в гимназията. Той продължава обучението си в Baylor University, където се завръща през 1963 г. като старши треньор на лекоатлетическата програма. Харт заема тази позиция до 2005 г., когато се оттегля от поста, а по-късно, през 2019 г., и от директорската си роля.

По време на кариерата си Харт е треньор на девет олимпийци, които печелят общо над дузина златни медали. Под негово ръководство са излъчени и 29 шампиони на NCAA.

Изключителният му принос към спорта е признат от Световната атлетика през 2009 г., когато Харт получава наградата "Треньор на годината“. Преди това, през 2004 г. и 2006 г., той е обявен за треньор на годината и от USATF.

Самият Джонсън описва Харт като "един от най-великите треньори на всички времена“. Многократният световен и олимпийски шампион споделя: „Учител, ментор, приятел, бащина фигура – той беше всичко това за мен от 1986 г. насам.“

"Самоотвержеността, любовта, отдадеността и страстта, които той вложи в мен и в безброй други, са несравними“, написа Ричардс-Рос в публикация в Инстаграм.

"Пътувахме заедно 13 години, като всяка година се опитвахме да бъдем най-добрите в света. Постигнахме това и много повече. Неговата непоколебима подкрепа и любов към мен, отвъд спортните ми умения, ни направиха по-скоро семейство, отколкото колеги, и именно тази любов и приятелство ще ценя най-много.“

Харт оставя след себе си съпругата си Максин и тяхното семейство.