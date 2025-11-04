Бонуси за над 20 000 лева на Маратон Бургас

Сериозни бонуси за общо 22 600 лева ще бъдат разпределени по време на предстоящия тази неделя Маратон Бургас. Организаторите на веригата класически бягания у нас ще отличат със специални парични награди най-добрите български атлети в дистанциите 10, 21 и класическата от 42,195 километра. Така продължава традицията, въведена преди 12 години с ежегодната поредицата от маратони в Стара Загора, Варна и София, към които от скоро се присъедини и Бургас.

Повече от 1500 състезатели ще застанат на старт тази неделя в центъра на черноморския град. Интересът към превърналото се бързо в емблематично за града събитие е много голям, като само за две години то удвои участниците си. След успешното първо издание на полумаратон Бургас през 2024 година, тази година събитието се завръща още по-мащабно и вълнуващо. За втора поредна година Община Бургас и Асоциация „Спорт в свободното време“ организират маратона, който ще предложи на участниците не само изпитано трасе, но и две нови дистанции – масовата и любима на младите от 5 километра, както и класическата маратонска надпревара на 42,195 километра. С тези предизвикателства и повече възможности Маратон Бургас 2025 ще предостави шанс за участие на бегачи от всички нива - от начинаещи до опитни атлети.

В Бургас ще пристигне голяма група от водещата в света на дългите бягания кенийска школа. При мъжете на старт ще застане сребърният медалист от Софийския маратон Ейбрахъм Киплимо – той е с личен рекорд 2 часа и 17 минути и само разчетените от фотофиниша три десети от секундата го лишиха от лавровия венец в столицата. До него ще бягат Космас Коген, който спечели преди месец Загребския маратон също с 2 часа 17 минути лично постижение и Дерик Нжороге – вицешампион в Тирана преди две седмици с 2:21 часа и втори на полумаратона в София тази есен с 1:05 часа. При дамите ще видим бронзовата от Софийския маратон Беатрис Санг, Лина Каино, която е с 2:34 часа от Линц и с 2:35 часа от Мюнстер миналата година, както и Доркас Китоме, спечелила полумаратона в Загреб с 1:16 часа.

На 21 километра също се очертава кенийска доминация. В Бургас тази неделя ще бягат шампионът от полумаратона в София Кенеди Роно, който преди месец триумфира на Маратон Силезия с 2 часа, 12 минути и 30 секунди, а личният му рекорд е „гросмайсторските“ 2:10:02 часа, както и Бенард Ту, победител на маратона Краков, с лично постижение от 2:09 часа от Порто. Три атлетки от Кения вероятно ще си оспорват титлата в полумаратона: шампионката от София и Букурещ на 21 километра тази година Джасинта Поул, вицешампионката от българската столица Мърси Коеч и победителката в Маратон Краков през април с 2:39 часа и сребърна медалистка от София тази есен с 2:48 часа Роуз Чепчумба.

Старт-финалната зона в Бургас е на пешеходна зона на ул. „Александровска“ и ул. „Алеко Богориди“ пред сградата на Общината, оттам трасето преминава през сърцето на града и обхваща най-впечатляващите му локации: Часовника – символът на Бургас, Компаса, площад „Тройката“, Морската градина, Пантеон „Вечен огън“, Алея „Солници“, Крайбрежната алея, Eмблематичният Мост, Археологическия музей и др.

Бегачите ще мерят сили в 4 дистанции - 5 км, 10 км, 21 км и 42.195 км. Първи, точно в 9:00 часа ще потеглят участниците в най-кратката дистанция, час по-късно стартират тези на 10 км, а бегачите на полумаратон и маратон ще тръгнат в 10:10 часа. Една обиколка на трасето е 10 км, което означава, че за най-дългата дистанция ще се направят приблизително 4 обиколки. По маршрута ще бъдат разположени два подкрепителни пункта – на 5-и и 8-и километър, за да осигурят нужната подкрепа на атлетите. Трасето е официално сертифицирано от World Athletics и AIMS, което го превръща в едно от малкото в България с международно признание.

Крайният срок за онлайн регистрация изтече на 31 октомври, след това е възможно само късна регистрация при наличие на свободни номера. В деня на състезанието няма да се правят регистрации. Апелът на организаторите е участниците да бъдат в стартовата зона поне 30 минути преди началото на тяхната дистанция. В близост до стартовата зона ще бъдат изградени шатри за съхранение на лични вещи, отделени за всяка една от дистанциите. Това ще осигури удобство и бърз достъп за бегачите преди и след състезанието. Всеки финиширал ще получи паметен медал след завършване на състезанието, в зона, определена от организатора.

Специалните парични бонуси за българските атлети са разпределен както следва: за 10 километра е общо 4200 лева (по 2100 лева за мъжете до шесто място и 2100 лева за жените до шесто място), за 21 км е общо 7400 лева (по 3700 лева за мъжете до шесто място и 3700 лева за жените до шесто място), за 42 км е общо 11 000 лева (по 5500 лева за мъжете до шесто място и 5500 лева за жените до шесто място). Класирането се извършва като всеки един от четирите маратона от веригата носи следните точки в трите дистанции: 1-о място: 7 точки, 2-о място: 5 точки, 3-о място: 4 точки, 4-о място: 3 точки, 5-о място: 2 точки и 6-о място: 1 точка.

Бургаският маратон трябва да сложи точка на спора при мъжете в общото класиране на класическата дистанция 42,195 километра, където надпреварата е най-заплетена и непредвидима. Временен водач след трите състезания в Стара Загора, Варна и София е Николай Николов с 12 точки, следван от Александър Спасов и Кольо Райчинов с по 7. Малко след тях са Мариян Недялков и Георги Стефанов с по 5. Има и трима с по 4 точки, това са Никола Стойчев, Методи Георгиев и Ясен Дудин. При дамите Радостина Балова вече си гарантира първото място в общото класиране с добрите бягания на изминалите маратони и събрани 17 точки. За сметка на това може да се оформи сериозна битка за второто място - Маринела Нинева и Силвия Георгиева са с по 7, a Гинка Шавулева e с 6. Зад тях в момента са Демяна Йосифова и Мария Михайлова с по 5 и още две атлетки с по 4 - Антония Георгиева и Надежда Ангелова.