Германците биха приветствали провеждане на олимпийски игри в страната

  • 4 ное 2025 | 12:18
Германците биха приветствали провеждането на Олимпийски игри в страната, а Мюнхен - домакин от 1972 година, е предпочитаният от тях град за домакинство, според проучване, поръчано от списание Stern.

"За" домакинството на събитието са 72%, "против" са 22%, докато останалите 6% не са изразили мнение, според проучването, проведено от института Forsa.

От списание Stern коментират, че е налице голяма подкрепа във всички възрастови групи и целия политически спектър.

Германия беше домакин на Летните олимпийски игри през 1936 година в Берлин и през 1972-а в Мюнхен. Нова кандидатура се планира за 2036-а, 2040-а или 2044 година. Кандидатите са четири: Мюнхен, Берлин, Хамбург и регионът Рейн-Рур.

Решение за кандидата и годината, за която да се кандидатства се очаква през есента на 2026-а.

Тези, които подкрепят провеждане на Олимпийски игри в Германия в проучването, са в полза на Мюнхен като потенциален домакин с 39%, докато Рейн-Рур получава 24%, Берлин - 15%, а Хамбург - 11%.

През миналия месец референдум в Мюнхен за кандидатурата на града доведе до мнозинство от две трети в полза на това да се случи.

Напоследък, обаче, има и по-неубедителни резултати, като проучване на YouGov, поръчано от агенция DPA малко преди референдума в Мюнхен, показа 48% подкрепа, 32% против Игрите и 21%, които не могат да вземат решение.

